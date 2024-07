Trenord ha dato il via a una nuova fase di assunzioni, aprendo le candidature per la posizione di Sales & Customer Service Assistant. L'obiettivo è rafforzare il team dedicato alla vendita di titoli di viaggio, servizi, e all'assistenza clienti presso le biglietterie. Le candidature possono essere inviate fino al 23 luglio tramite la sezione “Lavora con noi” del sito trenord.it.

Sono aperte anche selezioni per Specialista Sales Data Assurance, Junior Project Manager per lo Sviluppo Sistemi di Vendita, e Business Controller.Il Sales & Customer Service Assistant di Trenord è essenziale per garantire un'esperienza cliente positiva e personalizzata. Le principali responsabilità includono la guida dei clienti nella scelta del prodotto più adatto alle loro esigenze di viaggio, che si tratti di biglietti, abbonamenti, agevolazioni, o proposte per settori specifici come il turismo o i servizi aeroportuali.

Oltre alla vendita, il ruolo prevede attività di informazione, gestione di reclami e rimborsi, assistenza nell'uso di strumenti digitali, e operazioni di back office, come l'inserimento di pratiche nel CRM aziendale.Per entrare a far parte del team, è richiesto un diploma di scuola media superiore o una laurea, con almeno due anni di esperienza in ruoli affini o in attività a contatto diretto con il cliente. Sono preferite esperienze in franchising, nel settore turismo e servizi.

È necessaria una buona padronanza della lingua inglese, e preferibilmente di altre lingue straniere, oltre alla conoscenza del pacchetto Office. Si richiede inoltre disponibilità a lavorare su turni e in diverse sedi. I candidati ideali devono avere buone capacità relazionali, flessibilità, attitudine al problem solving, proattività, capacità consulenziali e di negoziazione, e una comunicazione assertiva.Trenord cerca anche un Specialista Sales Data Assurance, che sarà responsabile del controllo dei dati di vendita e supporterà il responsabile nella gestione del processo di assurance dei dati di vendita in collaborazione con il team IT e i fornitori.

È richiesta una laurea in Economia o discipline affini, esperienza pregressa di almeno due anni in ambito revisione, competenza nella creazione di diagrammi di processo e sistemi di controllo, e conoscenza di software di analisi dati e Business Intelligence.Infine, sono aperte le candidature per un Business Controller nella struttura Analisi e Controllo. Questo ruolo include la valutazione della redditività commerciale, il supporto al budget, il controllo di costi e ricavi, e il reporting commerciale.

I candidati devono avere una laurea in Economia o discipline affini, conoscenza di Office e software di analisi dati e Business Intelligence, ed esperienza di almeno un anno nel ruolo.Per ulteriori informazioni e per candidarsi, visitare la pagina “Lavora con noi” sul sito trenord.it.4o