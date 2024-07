Un'estate di grandi appuntamenti per i 50 anni dei Cai Vigezzo

Il Cai Sezione Valle Vigezzo entra nel clou dei festeggiamenti per il suo cinquantesimo anniversario di fondazione con un calendario fitto di eventi.

Il primo appuntamento sarà domenica 21 luglio: la sezione ospiterà presso il suo rifugio Dante Castelnuovo Al Cedo uno dei suggestivi concerti della rassegna Musica in quota. Sarà allestito un punto ristoro con prodotti locali, per il quale si rende obbligatoria la prenotazione entro giovedì 18 luglio.

Sabato 27 luglio, in collaborazione con Anpi Domodossola, nell’ambito di “Escursioni nella memoria” verrà organizzata un’escursione verso la valle dei Bagni di Craveggia con partenza dalla Piana di Vigezzo. Ripercorrendo i sentieri della memoria con letture dedicate, si raggiungerà l’alpe Fondo Monfracchio per il pernottamento. Domenica 28 luglio, con una breve passeggiata si raggiungerà il confine italo-svizzero per poter presenziare alla cerimonia della posa della targa commemorativa per la battaglia dei Bagni di Craveggia. Per l’escursione (massimo 20 partecipanti) è previsto un contributo di 25 euro se Soci Cai o di 40 euro se non soci per coprire le spese di risalita con la funivia e di pernottamento al rifugio. Prenotazione obbligatoria entro martedì 23 luglio. Per il rientro i partecipanti si dovranno organizzare in autonomia.

Sabato 3 agosto sarà il momento della Via del Mercato, la ormai tradizionale camminata lenta attraverso la Valle Vigezzo, che quest’anno giunge alla sua ottava edizione. La partenza è prevista a Re alle ore 9.00, si attraverseranno i borghi di Folsogno, Villette, Malesco fino ad arrivare a Santa Maria Maggiore. La prenotazione è obbligatoria (entro giovedì 1° agosto) per un massimo di 100 partecipanti, a cui verrà chiesto un contributo volontario consigliato di 5 euro. Lungo il percorso, oltre alla possibilità di conoscere e osservare scorci meno conosciuti dei vari paesi, si potranno gustare assaggi di prodotti tipici e varie prelibatezze offerte dalle associazioni del territorio.

L’evento cuore di tutti i festeggiamenti del cinquantesimo si terrà sabato 10 agosto, all’Alpe Cortevecchio in valle Agrasino, dove, con una grande festa, verrà inaugurato il rinnovato rifugio Primo Bonasson. Ristrutturazione ambiziosa, frutto di un grande sforzo, non solo economico, ma anche di tanto impegno da parte dei volontari della sezione. La partecipazione richiede una prenotazione obbligatoria entro martedì 6 agosto. Per raggiungere il rifugio verrà predisposto un servizio di trasporto con elicottero dalla località Arvogno, comune di Toceno (90 euro a persona andata e ritorno).

Nell’ambito dell’iniziativa “Cinquant’anni in cinque cime” domenica 18 agosto tutti con lo zaino in spalla, destinazione Cima della Laurasca, per la posa della targa commemorativa del Cinquantesimo della sezione.

Immancabile l’appuntamento con Sentieri e Pensieri: quest’anno si parlerà di alpinismo esplorativo locale con Alberto Paleari e Fabrizio Manoni. Giovedì 22 agosto alle 18.00 nel parco di Villa Antonia a Santa Maria Maggiore.

L’estate si chiuderà con una novità: un’edizione transfrontaliera della Via del Mercato. Sabato 14 settembre un gruppo di massimo 50 persone partirà da Camedo per raggiungere Intragna attraverso i piccoli borghi delle Centovalli. Al termine visita al Museo Regionale delle Centovalli e del Pedemonte a Intragna dove è allestita una mostra dedicata al centenario della Centovallina. Prenotazione obbligatoria entro il giovedì 12 settembre.

Per tutti gli eventi prenotazioni e informazioni via WhatsApp al numero 3791465239 o all'indirizzo mail segreteria@caivigezzo.it. Tutti gli eventi saranno realizzati con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico.