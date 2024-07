"Un nuovo dessert per Malesco": al via il concorso per ristoratori e pasticceri

Il comune di Malesco, l'Ecomuseo regionale Ed Leuzerie e di Scherpelit, la Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco e l’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola propongono un nuovo concorso dedicato a ristoratori e pasticceri di tutto il Vco. L’obiettivo è creare un dolce da tavola che diventi il nuovo emblema culinario di Malesco e delle sue frazioni.

I partecipanti dovranno creare un dolce utilizzando come base tre ingredienti profondamente radicati nella tradizione locale: la farina di segale a simboleggiare Malesco (associata anche al campo dimostrativo presentato nell’autunno 2023 dall'Accademia dei Runditt). La farina di canapa, legata a Zornasco, dove qualche anno fa si sono svolte alcune iniziative con lo scopo di valorizzare questa coltura, in sinergia con l'associazione Zornasco Team. È inoltre presente, nella frazione, il Mulino dul Tač, che è dotato di un frantoio per la canapa. Per Finero, invece, è stata selezionata la noce, pianta e risorsa preziosa del nostro territorio. I prodotti sopra descritti sono legati al biscotto “Le Potentille”, ideato dai tre enti del territorio, comune, Ecomuseo e Pro Loco e presentato al pubblico in concomitanza con il secondo appuntamento della rassegna “Un Ecomuseo tutto da scoprire”, che si è tenuto il 1° dicembre 2023.

I partecipanti al concorso potranno aggiungere ulteriori ingredienti a propria discrezione e attribuire un nome alla portata. Il bando è aperto fino al 15 settembre. Nel mese di novembre è poi in programma un evento, aperto al pubblico, presso il Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola: in tale occasione i partecipanti prepareranno una cena speciale e una giuria selezionerà il dessert migliore. Il vincitore, sia esso ristoratore o pasticcere, si impegnerà a proporlo nel proprio esercizio, tutto l'anno o almeno stagionalmente. Per scoprire i dettagli e scaricare la documentazione del bando di concorso vi invitiamo a consultare il sito web www.ecomuseomalesco.it.