All'Asl Vco uno sciopero generale degli specialisti ambulatoriali e della medicina generale

La Federazione Medici Territoriali (FMT) e la Uil Fpl annunciano 48 ore di sciopero generale degli specialisti ambulatoriali e dei medici di medicina generale in tutta la regione Piemonte. Lo sciopero coinvolge tutti i lavoratori dell’Asl Vco, nelle sedi di Domodossola, Verbania e Omegna, ed è in programma per il 30 e il 31 maggio.

“A questo sciopero avrebbe voluto aderire anche la dirigenza sanitaria dell’Asl Vco, a con l’inizio della contrattazione aziendale non è stato possibile per disposizioni del Ccnl”, si legge nel comunicato dei sindacati. “Anche se vi è stato un solo incontro abbiamo capito che l’arroganza e la sicumera di questa direzione generale, nel condurre le trattative, non è cambiata nonostante le lotte di questi anni e nonostante la Uil Fpl sia il sindacato di maggioranza relativa nella dirigenza sanitaria”.

“Anche le performance di questa direzione generale in fatto di bilancio non sono cambiate – prosegue il comunicato - infatti “pare” che il 2023 si sia chiuso con il 50% in più di deficit (“pare” circa 37 milioni di euro). Noi, come sempre, saremo vigili con la schiena diritta e non proni, perché è molto probabile, visto l’esito della prima riunione del 22 aprile, che la direzione generale, con qualche altro supporter, sia pronta a peggiorare la nostra qualità della vita lavorativa (dopo anni non hanno compreso che molti servizi e reparti “sono appesi a un raffreddore”, perché operano con uno o due dirigenti: malattie infettive, pediatria, ortopedia di Domodossola, Urologia, le due Medicine, la Psichiatria, il SISP, il SIAN).