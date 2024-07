Lavori nell'Ovesca, Uniti per Villa: "Cittadini preoccupati in caso di fenomeni meteorologici improvvisi"

“Facendo seguito alle sollecitazioni pervenuteci da alcuni cittadini che abitano nei pressi del torrente Ovesca, nel tratto che va dalla passerella del Maglietto alle scuole “Bagnolini”, si ritiene opportuno richiedere alcune precisazioni in ordine ai lavori che stanno interessando l’alveo”. Così inizia l’interrogazione presentata dal gruppo consiliare Uniti per Villa al sindaco di Villadossola Bruno Toscani, in merito ai lavori in corso nel torrente.

“In due video pervenutici, sono stati evidenziati dei lavori di scavo e predisposizione di un guado utilizzando uno scavatore; a ciò si aggiunge – proseguono i consiglieri di minoranza - il passaggio continuo di autocarri con massi e materiale di cava. I responsabili dell’ufficio tecnico, Barbetta e Giovanna, appositamente contattati, hanno gentilmente formulato rassicurazioni in merito all’autorizzazione, di competenza comunale, connessa all’intervento di edilizia privata. In relazione ai lavori nell’alveo, di cui risulta prodotta l’autorizzazione, la preoccupazione espressa dai cittadini si riferisce alle eventuali ripercussioni che la modifica dell’alveo possa generare. I timori sono connessi in particolare ai recenti fenomeni meteorologici che causano innalzamenti improvvisi e incontrollabili della portata del torrente”.

Il gruppo Uniti per Villa chiede dunque al sindaco Toscani alcuni chiarimenti, in particolare: “Quali verifiche sono previste in merito all’andamento complessivo dei lavori sopra richiamati; a chi compete il monitorare l’intervento che interessa l’alveo dell’Ovesca; quali strumenti sono previsti per tale monitoraggio; quali tempi si ipotizzano per completare la realizzazione dell’intero intervento”.