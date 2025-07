Oioli è il nuovo presidente della Terza Commissione, ''dimissionato'' Racco

Cambio della guardia alla guida della Commissione consiliare urbanistica, lavori pubblici e viabilità del comune di Domodossola. Argomento messo all’ordine del giorno nonostante le contestazioni di Simone Racco, che era presidente - non dimissionario - ma che è stato comunque sostituito.

Una sostituzione avvenuta dopo che Racco è ‘caduto in disgrazia’: col consigliere Marco Bossi avevano deciso di lasciare la maggioranza che sostiene Pizzi. Il divorzio è prima costato la presidenza del consiglio a Bossi e ora quella della commissione a Racco.

Nell’ultima seduta, la terza commissione ha eletto presidente Maurizio Oioli e suo vice Domenico Capristo. Due sole le schede bianche mentre i commissari Angelo Tandurella e Maria Elena Gandolfi hanno lasciato l’aula prima del voto.

Come detto nei giorni scorsi Racco aveva evidenziato come non fosse possibile procedere all’elezione del nuovo presidente senza che lui si fosse dimesso. Una tesi superata dalla convocazione della commissione che ha provveduto al voto.

Alla seduta erano presenti Maurizio Oioli (Lucio Pizzi Sindaco), Domenico Capristo (Lucio Pizzi Sindaco), Maria Elena Gandolfi (Lega Salvini Piemonte), Claudio Miceli (Partito Democaratico) Angelo Tandurella (Fratelli d'Italia). Era assente l’ex presidente Simone Racco.