Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. IoLavoro Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

126359 Azienda di Verbania cerca un elettricista impiantista per manutenzione, installazione e riparazione di impianti elettrici, di sicurezza, di videosorveglianza, di automazione. Richiesta patente B, preferibile esperienza. Contratto da valutare in base al profilo, orario full time.

126333 Azienda metalmeccanica situata a Fondotoce cerca un addetto alla logistica di magazzino. Richiesta patente del muletto, esperienza e autonomia nel raggiungimento della sede. Inserimento a tempo determinato con obiettivo inserimento stabile.

126332 Azienda metalmeccanica situata a Fondotoce cerca due operai addetti alle presse automatiche della plastica. Inserimento a tempo determinato con obiettivo inserimento stabile. Richiesta esperienza in contesto produttivo e autonomia negli spostamenti.

126330 Ristorante situato all’interno del centro commerciale di Gravellona cerca personale di ristorazione per gestione cassa, preparazione piatti e riordino. Contratto part time di 18 ore su turni anche nel week end.

126329 Azienda di Omegna cerca un impiegato tecnico per lettura disegni, progettazione, rilievi nei cantieri, gestione ordini e stesura preventivi. Richiesto diploma attinente uso di Autocad, gestionale Mago e gestionale preventivi. Apprendistato per profili junior, contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione per profili con esperienza. Orario di lavoro full time 08-12:30, 14-17:30. Retribuzione mensile intorno ai 1500€.

126314 Impresa edile di Ornavasso cerca 1 autista con esperienza nell’uso di autocarro QL130, patente C+CQC, tempo determinato full time di tre mesi con possibile proroga o stabilizzazione.

126276 Auto officina di Domodossola cerca 1 Responsabile Tecnico Centro Revisioni, richiesto diploma tecnico e almeno tre anni di esperienza in officina. Inserimento full time a tempo indeterminato dopo periodo di prova.

126118 Azienda edile con sede a Casale Corte Cerro cerca un impiegato tecnico. Richiesto diploma di Geometra o affine, competenza pacchetto Office, Autocad, Primus, possesso patente B per spostamento sui cantieri con mezzo aziendale. Preferibile esperienza pregressa. Si propone contratto di apprendistato per profili junior.

126109 Azienda edile con sede a Omegna cerca muratori e carpentieri edili per lavori in ambito edile sia presso i cantieri mobili, sia presso il magazzino aziendale situato a Mergozzo. Preferibile esperienza, richiesto possesso patente B. Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova. Si valuta inserimento in apprendistato per profili junior.

126107 Azienda edile con sede a Omegna cerca autista di mezzi pesanti ed escavatorista. Richiesta patente C abilitante all'utilizzo dei mezzi, preferibile esperienza. Inserimento con contratto a tempo indeterminato full time dopo periodo di prova, apprendistato per profili senza esperienza.

126070 Azienda metalmeccanica di Casale Corte Cerro cerca due smerigliatori e due pulitori con almeno 24 mesi di esperienza in ambito metalmeccanico. Contratto full time a tempo determinato con obiettivo inserimento stabile.

126014 Struttura socioassistenziale che ospita anziani semi degenti con sede a Miazzina cerca due persone da inserire nel ruolo di addetti alle pulizie e di supporto alle attività degli OSS. Preferibile esperienza in mansione analoga, richiesti profili automuniti o residenti in zona per autonomia nel raggiungimento della sede. Lavoro su turni anche nei weekend.

126013 Concessionaria di moto a Villadossola cerca 1 Venditore/trice. Richiesta conoscenza dei motocicli, buona dialettica e buon uso pc. Preferibile esperienza pregressa nella vendita. Orario full time da lunedì a sabato.

125993 Cantiere nautico a Verbania cerca un addetto al rimessaggio barche da inserire in tirocinio da luglio a ottobre. Età apprendistato, orari flessibili 09.00-12.30 e 14.00-18.30.

125990 Azienda di Verbania che si occupa di vendita di materiale idraulico e termoidraulico cerca un commesso per organizzazione della merce e assistenza ai clienti. Preferibile esperienza pregressa e conoscenza del mondo dell'idraulica. Orario full time, RAL indicativa di 18838,00 €

125976 Bar situato ad Ornavasso cerca un/a barista full time. Servizio ai tavoli, preparazione colazioni e aperitivi. Lavoro su turni 6-12, 12-18, 18-23. Richiesta attitudine al contatto con il pubblico, minima esperienza. Modalità contrattuale da valutare in base al profilo.

125926 Azienda multiservizi di Ornavasso cerca 2 addetti/e pulizie per uffici, condomini, case vacanze e case private. Richiesta pat B, buona volontà e conoscenza italiano. Iniziale contratto a tempo determinato part time, obbiettivo assunzione e aumento ore.

125888 Azienda tessile a Ghiffa cerca impiegato/a amministrativo/a da inserire in apprendistato. Diploma ragioneria, uso pc, inglese A2/B1, fatturazione, clienti fornitori, inserimento contratti, documenti di trasporto, gestionale primula. Retribuzione 1707,00 eu mensili lorde.

125857 Azienda che opera nel settore lapideo situata a Montecrestese cerca 1/2 operai lapidei. Richiesta esperienza, prestanza fisica, buona manualità e pat B. Preferibile patentino per il muletto. Orari lun-ven 8-12/13.30-17.30 più eventuali straordinari.