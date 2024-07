Crisi nel settore dell’intrattenimento: quando la burocrazia uccide il talento

Maurizio Lo Vecchio, presidente Silb interprovinciale Novara-Vco e delegato nazionale Federazione Locali da Ballo commenta: "Il settore dell’intrattenimento e del ballo in Italia alza le mani, si arrende, non è più possibile lavorare in un mercato ultra regolamentato con costi di gestione specifici, imposte royalty personale formato e professionalmente di qualità, ormai fuori mercato."

"Dico fuori mercato perché un Italia lavorano i professionisti alla luce del sole che si trovano a competere con locali abusivi, eventi organizzati random in ristoranti circoli tennis ville private e non da ultimo le stesse amministrazioni pubbliche si cimentano nell’attività di pubblico spettacolo. Cosa ci immaginiamo per il futuro? Per me non c’è futuro lavorare in queste condizioni. Siamo noi a lavorare in un mercato anacronistico, tasse regolamenti … o il futuro è una deregolamentazione all’italiana: la legge c’è ma noi c’è la aggiustiamo? Denunciare questo alla politica è pure illusorio, chiedere a questi legislatori una soluzione è pure illusorio."