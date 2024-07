Un successo la 31esima edizione di "Cosa in Festa" FOTO

La tradizionale festa “Cosa in festa” organizzata da “Insieme per Cosasca” ha registrato ancora una volta un grande successo. Musica, buon cibo e tanta allegria, sono questi i gli ingredienti della manifestazione giunta alla 31°edizione che ha coinvolto cittadini, famiglie e persone di diversa età nell’area verde vicino al campo sportivo, un appuntamento ormai immancabile per i cosaschesi e non solo.

La festa si è svolta dal 19 al 21 luglio. A “Cosa in festa” hanno suonato i The Rude Boys l'orchestra Andrea Group e i Cinque %. Domenica si è svolto il torneo di calcio a 5 memorial Davide e Valentina vinto dagli amici del Bar La Pausa.

“La festa è andata molto bene – dice il portavoce dell'associazione Gianluca Guglielmetti – grazie ai nostri volontari una cinquantina che collaborano a vario titolo. La manifestazione viene preparata già alcuni mesi prima con la manutenzione dell'area verde che poi accoglierà i partecipanti e la predisposizione del programma. Come sempre la nostra cucina è stata molto apprezzata gettonatissimi i prodotti alla griglia, ma anche il fritto misto”.

"Parte del ricavato va in beneficenza, beneficiario fisso è sempre l'asilo di Cosasca ma oltre a questa istituzione ogni anno “Insieme per Cosasca” sostiene anche altre associazioni o gruppi del paese. Ad esempio lo scorso anno ha provveduto a donare le nuove divise al gruppo Alpini di Cosasca. Ora sta sostenendo un progetto per lo sviluppo sentieristico nel paese che sarà inaugurato a breve”.