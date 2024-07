I bimbi delle Milani alla scoperta dell'ecosistema del fiume Toce

Gli alunni della scuola primaria Milani studieranno, per un'intera settimana, l'ecosistema del fiume Toce.

"Non saranno però le solite lezioni in aula - assicura la dirigente Patrizia Taglianetti - i bambini domesi avranno la possibilità di fare osservazioni sul campo, raccogliere campioni e studiarli nei nuovi e moderni laboratori dell'istituto Marconi Galletti Einaudi. Gli stessi studenti dell'indirizzo chimico biologico, insieme alle docenti Cesprini, Cartellà ed Esposito, guideranno gli alunni per un'intera settimana, a partire dal 2 settembre".