Domodossola, due nuovi Istituti Comprensivi dal 2026: via libera all’unanimità dal consiglio comunale

Con un voto unanime nella seduta di venerdì sera, il Consiglio comunale di Domodossola ha approvato la delibera sul dimensionamento scolastico per l’anno 2026-2027, che prevede la nascita di due nuovi Istituti Comprensivi sul territorio comunale.

Una decisione, quella del dimensionamento, che non arriva come un fulmine a ciel sereno, ma del quale da tempo si stava parlando. In consiglio la delibera è passata con il voto unanime di maggioranza e minoranza.

Venerdì in consiglio è stato approvato anche un emendamento tecnico che modifica la composizione degli istituti, trasferendo la scuola dell’infanzia “C. Collodi” dall’attuale Direzione Didattica II Circolo al nuovo Istituto Comprensivo Domo 1.

Una decisione che sta già facendo discutere per la composizione delle sezioni future delle sezioni di scuole dell'infanzia, che dovrebbero essere 10 nel 'Domo 1' e 3 nel 'Domo 2'.

I nuovi Istituti Comprensivi

Dal 2026, dunque, a Domodossola saranno attivi: Istituto Comprensivo Domo 1, con sede in via Rosmini 16, che comprenderà l’attuale Direzione Didattica I Circolo, la scuola dell’Infanzia “C. Collodi” e il plesso della Scuola Secondaria di primo grado “G. Floreanini” di via Matilde Ceretti. Complessivamente, l’Istituto conterà circa 680 alunni.

E l'Istituto Comprensivo Domo 2, con sede in via Terracini 23, che sarà formato dall’attuale Direzione Didattica II Circolo (esclusa la scuola Collodi) e dal plesso della Scuola Secondaria di primo grado “G. Floreanini” di via Terracini, per un totale stimato di 815 alunni.

Gli Istituti manterranno le denominazioni Domo 1 e Domo 2 in via provvisoria, in attesa che gli organi collegiali scolastici individuino le nuove intitolazioni ufficiali.

Il piano sarà trasmesso agli enti competenti per l’ulteriore iter di approvazione a livello regionale.