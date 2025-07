In Austria l'incontro Erasmus "Explore the mountains" per i giovani Walser ossolani

Lo sportello Eurodesk della provincia del Vco, la cooperativa Vedogiovane e i comuni di Formazza, Baceno, Premia e Ornavasso, con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Vco, offrono a 14 giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni, residenti nei comuni citati, la prossibilità di partecipare ad un incontro tra giovani walser provenienti da Italia, Austria e Liechtenstein, che si tiene dal 3 al 9 agosto a Riezlern, in Austria, nell’ambito del progetto di scambio culturale Erasmus+ “Explore the mountains”.

Il progetto prevede una settimana di confronto interculturale in lingua inglese tra i giovani walser dei tre Paesi, con un ricco programma di attività per esplorare le montagne della Kleinwalsertal, in Austria. Il programma include infatti la vita in una fattoria alpina, la preparazione di piatti tipici, diverse escursioni in montagna e la visita al club giovanile locale. Tutti i giorni sono previste attività comuni, giochi, sport, momenti di conoscenza reciproca, scambi ed esperienze culturali; rafforzando nuove amicizie attraverso serate trascorse in baita alla scoperta delle culture tradizionali di Austria, Italia e Liechtenstein. Un evento finale permetterà ai giovani Walser dei 3 paesi di presentare la loro visione sul futuro dei giovani di aree montane d’Europa, accomunati dalla necessità di coniugare le sfide imposte dalla modernità con le scelte e i valori legati alle radici culturali.