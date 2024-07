Un pomeriggio dalla scoperta dell'apicoltura per l'Alzheimer Caffè dell'Ossola

Il 23 luglio 2024, l'Alzheimer Caffè dell'Ossola ha organizzato un'esperienza unica per gli anziani e i loro caregiver presso l'azienda Dea - agricoltura eroica in Val d'Ossola. Questa giornata fuori porta è stata l'occasione perfetta per scoprire il mondo dell'apicoltura e godersi una giornata di apprendimento e relax prima della pausa estiva.

Nel corso del pomeriggio, gli apicoltori dell'azienda hanno guidato i partecipanti attraverso il processo di produzione del miele. Con grande pazienza e competenza, hanno spiegato l'uso delle varie attrezzature utilizzate nella produzione, rispondendo con entusiasmo alle molte domande degli anziani curiosi e dei loro accompagnatori. La dimostrazione pratica ha offerto uno sguardo approfondito su come si coltiva questo prezioso nettare, rivelando segreti e tecniche che caratterizzano il lavoro degli apicoltori della Val d'Ossola.

Dopo la dimostrazione, i partecipanti hanno avuto la possibilità di immergersi in una degustazione di diverse varietà di miele. Questa esperienza sensoriale ha permesso a ciascuno di riconoscere le differenti note aromatiche e i sapori unici di ogni tipo di miele, dall'acacia al castagno, esplorando così un mondo di profumi e aromi spesso sottovalutato.

Il team dell'Alzheimer Caffè dell'Ossola esprime la sua gratitudine all'azienda Dea - Agricoltura eroica in Val d'Ossola per l'accoglienza calorosa e per aver aperto le porte del mondo affascinante delle api ai partecipanti. Grazie a questa collaborazione, l'evento si è rivelato non solo educativo ma anche un importante momento di socializzazione e condivisione.

A partire dal mese di settembre, l'Alzheimer Caffè dell'Ossola tornerà a svolgere le sue attività presso la sede del Ciss Ossola a Domodossola, in via Mizzoccola n.28. Gli incontri si terranno il primo e il terzo martedì di ogni mese, dalle 14:30 alle 17:00. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone affette da demenza e ai loro caregiver, previa iscrizione presso il Servizio Sociale del Ciss Ossola.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la segreteria del Ciss Ossola al numero di telefono 0324-52598 o inviare una mail a segreteria@ciss-ossola.it.