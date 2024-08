Un viaggio fotografico per i cento anni della Ferrovia Vigezzina

E' stata esposta a Milano in due location diverse riscuotendo molto successo ed ora è allestita presso la galleria dell'Ossola Outdoor Center. Si tratta di una mostra fotografica dedicata ai cento anni della Ferrovia Vigezzina Centovalli. "In carrozza...si parte" è il viaggio che i fotografi milanesi Maria Pia Boraschi e Gianni Mapelli offrono ai visitatori.

"Un viaggio lungo i paesi toccati dal tracciato della Vigezzina Centovalli - spiega Maria Pia Boraschi - attraverso le foto scattate in oltre vent'anni di frequentazione della Valle". Le foto, alcune scattate in analogico altre in digitale, alcune stampate in bianco e nero direttamente in camera oscura dagli autori, presentano angoli noti e meno noti delle montagne e delle località attraversate lungo i cinquanta e poco più km della linea della Ferrovia Vigezzina Centovalli.