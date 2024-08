Ottanta appassionati percorrono la storica rotta della Vigezzo

Un’ottantina di appassionati di camminate, tra volti nuovi e habitué, hanno preso parte sabato 3 agosto 2024 a “La Via del Mercato”, la ormai tradizionale camminata lenta attraverso la Valle Vigezzo, che quest’anno è giunta alla sua ottava. E’ stata organizzata dal Cai Valle Vigezzo, in collaborazione con le associazioni del territorio. La partenza era prevista a Re, alle 9, con il saluto del sindaco Massimo Patritti.

Si sono quindi attraversati i borghi di Folsogno (accoglienza da parte della Pro loco di Re), Villette (accompagnati dalle spiegazioni di Gim Bonzani e Rosanna Ramoni e le degustazioni della Pro loco), Malesco (accoglienza da parte del sindaco Enrico Barbazza e dell’Accademia dei Rundit) fino ad arrivare, lungo la pineta, a Santa Maria Maggiore: qui era prevista la tappa finale, con il ristoro della Pro loco. La Via del Mercato è uno storico percorso escursionistico che collega Domodossola con Locarno attraverso la Val Vigezzo e le Centovalli, lungo mulattiere usate fin dall'antichità per portare i prodotti delle valli al mercato delle città. Da otto anni, con la manifestazione “La Via del Mercato”, il Cai Vigezzo propone un tratto di questo affascinante percorso pedestre.