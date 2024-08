Rimosse auto e moto parcheggiate in divieto in via Piave FOTO

Dalle prime ore di oggi, venerdì 9, i bus sostitutivi per Arona e per Iselle partono dal parcheggio di via Piave. Non sono state segnalate situazioni critiche, il personale di Trenord e di Rfi è posizionato lungo il percorso che dalla stazione porta, attraverso il sottopasso della Vigezzina, al parcheggio della partenza dei bus.

Il personale di Rfi ha segnalato alle forze dell'ordine la presenza di alcune auto e alcune moto parcheggiate negli stalli dove già da giorni erano stati collocati i divieti di parcheggio, impedendo ai bus di fare agevolmente manovra. Per questo sono intervenuti i carri attrezzi per la rimozione dei mezzi.

Ad essere rimosse 4 moto e 7 auto.