Questa sera alla Lucciola menù dedicato alla Toscana

Secondo giorno di festa dell'Unità nell'area feste della Lucciola, inaugurata ieri e come sempre tante le persone che hanno deciso di trascorrere la serata all'aperto tra buona cucina e musica. Oggi prosegue il torneo di Beach Volley 3per3 misto dalle ore 18 (questa sera le premiazioni) mentre per quanto riguarda la serata enogastronomica, protagonista sarà la Toscana con un menu a tema tra primi e secondi piatti. Come sempre oltre al menu a tema sarà possibile cenare con fritture di pesce, grigliata, salumi e formaggi e molto altro ancora.Per quanto riguarda gli eventi, mella Balera si ballerà con l'Orchestra Bagnasco, musica da ballo dagli anni 60 alle hit del momento tra liscio, balli di gruppo, revival e dance.

Il piano bar di questa sera sarà dedicato al Lucio Battisti con la Tribute Band che renderà omaggio a uno dei più grandi duetti della storia della musica d’autore italiana, Mogol e Battisti, ripercorrendo i loro più grandi successi con arrangiamenti in chiave moderna e sonorità funk e blues.Nell'arena spettacoli invece si esibirà Mille, cantautrice, musicista e attrice.

Ironica ed eclettica, scrive di sentimenti e di libertà. Nel suo mondo si canta a squarciagola e si balla. Indie a suo modo, pop a suo modo, connessa al passato ma moderna allo stesso tempo. Dopo il concerto, si prosegue a ballare con il dj set di Mille & friends.Tutti i giorni durante la festa sarà possibile firmare per il referendum contro l’autonomia differenziata. Aperto anche il banco di beneficenza.