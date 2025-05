Villadossola, guida nonostante il divieto: 57enne denunciato e mezzo sequestrato

Un 57enne residente in Ossola e fermato a Villadossola è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria perché colpito da un provvedimento della Prefettura con il quale gli era stata inibita la guida per non essersi sottoposto a visita medico legale a seguito di una precedente infrazione. La persona era altresì recidiva e oltre alla denuncia gli è stato sequestrato il veicolo.