In Regione ancora non sanno come si chiama la nostra provincia

‘’A Montecrestese, in provincia di Verbania, saranno eseguiti lavori per 119.000 euro per il restauro dell’Oratorio di San Marco Parrocchia Maria Vergine Assunta.

A Omegna, Verbano-Cusio-Ossola - Antichi Ospedali il recupero funzionale e conservativo degli antichi ospedali sarà reso possibile con 150.000 euro, un progetto che mira a recuperare la memoria storica della città’’.

Questo si legge nell’ultimo dei comunicati (quello inoltrato sabato mattina alle 10,50 ) che uno dei molti uffici stampa della regione Piemonte inviano giornalmente ai media.

Ebbene, la nostra sarà forse una questione di lana caprina ma sapere che oggi, 2024, in Regione ancor non sanno che quella più a nord del Piemonte si chiama Verbano Cusio Ossola c’è poco da stare allegri……. Eppure la provincia è stata costituita nel 1992.....