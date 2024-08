Cosa è la Verifica KYC (Know Your Customer) nei Casinò?

Definizione di KYC

Il termine KYC è l’acronimo dell’espressione anglosassone "Know Your Customer" che in italiano è invece conosciuto con l’espressione “Adeguata Veridica della Clientela”. Si tratta di un processo di controllo intrapreso dalle aziende per verificare l'identità dei loro clienti.

Il processo di riconoscimento della clientela è essenziale per garantire un gioco onesto. Il processo di riconoscimento sicurezza dei giocatori evitando che vengano creati degli account falsi e garantisce che sia i casinò aams che i casinò non aams siano sicuri ed operino in conformità con le normative internazionali. In questo articolo, andremo a capire come funziona la procedura KYC scopriremo perché è così importante sia per gli utenti che per i gestori delle sale da gioco online.

Source: Pixabay

Perché la procedura KYC è così importante

Le motivazioni e gli ambiti di applicazione di questa procedura di riconoscimento sono ampiamente spiegati su Wikipedia ed in questo articolo andremo ad approfondire ulteriormente l’argomento. La pratica di adeguata verifica della clientela è diffusa principalmente nei settori finanziari, bancari e del gioco d'azzardo. L’obbiettivo principale di questa attività è quello di prevenire attività illecite come il riciclaggio di denaro, la frode e il finanziamento del terrorismo.

Il processo di verifica si compone di diversi passaggi che hanno l'obiettivo di raccogliere le informazioni personali di un utente, compresa la verifica dell'identità attraverso la consultazione di documenti di riconoscimento ufficiali.

L’attività non termina con una prima verifica, viene eseguito un monitoraggio continuo delle attività del cliente per individuare e segnalare eventuali comportamenti sospetti.

Quello del gioco d’azzardo è un settore delicato e la procedura KYC garantisce la sicurezza e l'integrità delle transazioni finanziarie: senza un adeguato processo di verifica, i casino online rischierebbero di diventare piattaforme per il riciclaggio di denaro e altre attività illecite.

La procedura di adeguata verifica della clientela deve essere implementata in modo efficace e trasparente per garantire la conformità legale. I casinò online operano in un contesto regolamentato da normative stringenti, che variano da paese a paese.

La mancata adozione di efficaci procedure antiriciclaggio potrebbe comportare sanzioni severe, revoca di licenze e danni reputazionali.

Sapere che il casino sta adottando misure proattive per proteggere i propri clienti può aumentare la fiducia e la fedeltà dei giocatori, aumentando in numero di clienti soddisfatti.

Una guida alla procedura KYC nei Casinò

La procedura KYC è composta da diverse fasi che servono a raccogliere le informazioni della clientela da parte degli operatori che lavorano nel settore del gioco d’azzardo. Abbiamo realizzato una guida riepilogativa che permette di comprendere quali sono le diverse fasi di questa delicata procedura.

Registrazione dell'account: l’attività viene avviata quando un nuovo utente effettua la registrazione sulla piattaforma di gioco di un casinò online. Compilando il form di registrazione il nuovo utente deve fornire i suoi dati anagrafici e dei dettagli di contatto come la mail e il numero di telefono. Scansione dei documenti: dopo la compilazione del form di registrazione è necessario che il nuovo utente fornisca una copia di un documento di identità valido. Le immagini del documento vengono utilizzate per verificare i dati inseriti ed accertare l’identità del cliente. Se ritenuto necessario la piattaforma di gioco potrebbe richiedere di fornire della documentazione aggiuntiva, come bollette o estratti conto bancari, per accertare l’effettiva residenza del nuovo utente. Controllo dei documenti: gli addetti del casinò effettuano dei controlli approfonditi sulle copie digitali dei documenti per verificare che in numeri di serie corrispondano a documenti autentici in corso di validità. Le piattaforme di gioco per contenere i costi di gestione potrebbero decidere di appoggiarsi a servizi di verifica di terze parti specializzati in questo tipo di verifiche con interrogazioni su database ufficiali. Monitoraggio continuo: la procedura KYC non termina con la verifica inizale dell’identità del cliente. Il casinò è tenuto a monitorare le attività del giocatore per identificare comportamenti sospetti o inusuali. Eventuali operazioni sospette o comportamenti anomali dovranno essere segnalati ed oggetto di verifiche approfondite. Aggiornamento dei documenti: i casinò, nell’ottica del monitoraggio continuo, devono essere sempre in possesso dei documenti validi dei loro clienti. Quindi se necessario dovranno richiedere un nuovo invio dei dati e delle immagini relativi ai rinnovi di documenti scaduti.

Pro e Contro della procedura KYC

La procedura di KYC comporta vantaggi e svantaggi per le piattaforme di gioco, andiamo a scoprire quali sono.

Pro

Sicurezza migliorata: La procedura KYC garantisce un gioco equo per i giocatori, evitando la presenza di account fasulli. Conformità legale: Aderire alle normative aiuta i casinò a evitare sanzioni legali e a mantenere le loro licenze operative. Fiducia dei clienti: La verifica degli utenti può aumentare la fiducia dei giocatori, che possono constatare la serietà del casino impegnato a rispettare le normative nazionali. Prevenzione delle attività illecite: Il monitoraggio continuo aiuta a identificare e prevenire attività illecite, creando un ambiente di gioco sicuro. Miglioramento della reputazione: I casinò capaci di rispettare le normative migliorano la loro reputazione nel settore, attirando un numero maggiore di giocatori responsabili e di finanziatori.

Contro

Ritardi e procedure complesse: il processo di verifica può essere percepito dal nuovo utente come un’incombenza noiosa, utile soltanto a creare ritardi, andando a spegnere l’entusiasmo del giocatore. Costi operativi: la realizzazione e gestione di una attività di controllo e verifica comporta un ingente investimento per le piattaforme di gioco che devono assumere personale ed acquistare apposite soluzioni informatiche per gestire i dati raccolti. Problemi di privacy: gli utenti potrebbero vedere i controlli come una lesione della propria privacy. Inoltre la gestione di dati personali comporta una serie di problematiche connesse al GDPR che comportano un ulteriore aumento dei costi operativi. Esperienza utente: l’iter burocratico che un giocatore deve affrontare per poter iniziare a giocare potrebbe essere considerato troppo noioso o complesso andando a scoraggiare nuovi utenti ad effettuare la registrazione. Errore umano: il controllo e l’elaborazione manuale dei dati potrebbe comportare l’insorgere di un errore umano, che potrebbe causare ritardi nella verifica dell'identità dei giocatori.

Conclusioni

Il settore del gioco d’azzardo vede transitare grandi quantità di denaro e per questo motivo i governi nazionali hanno imposto ai casinò online delle procedure di verifica obbligatori. Le piattaforme di gioco online sono tenute ad effettuare il controllo dell'identità dei propri utenti per evitare fenomeni di riciclaggio di denaro e trasferimenti illeciti di risorse finanziarie.

Il rafforzamento dei controlli di sicurezza sugli account permette la prevenzione delle frodi e il rafforzamento della fiducia dei clienti sebbene alcuni utenti possano infastidirsi dei ritardi che la burocrazia comporta.

Per i casinò online, implementare una procedura KYC efficace non solo significa aderire alle normative internazionali ma anche creare un ambiente di gioco equo per i giocatori.

Grazie anche all’appoggio di servizi terzi specializzati nei processi di verifica dell’identità i casinò online possono gestire i processi di adeguata verifica della clientela in modo efficiente e sicuro.

La verifica KYC rappresenta un passo fondamentale per far diventare il settore del gioco d'azzardo online più sicuro e regolamentato a beneficio di tutti i soggetti coinvolti.