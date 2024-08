Al via la campagna nazionale per la donazione di organi e tessuti

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione di Anci (associazione nazionale comuni italiani) con il Ministero della Salute e il centro nazionale trapianti per la promozione e sensibilizzazione dei sindaci e delle loro amministrazioni sull’importanza che la donazione di organi e tessuti riveste per la salute pubblica.

A valle della giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, celebrata lo scorso 14 aprile, ripartono le iniziative di informazione sulla dichiarazione di volontà al comune, soprattutto durante il periodo estivo, quando è più forte la richiesta, da parte del cittadino, del rilascio della CIE e quindi della possibilità di registrare la volontà sulla donazione di organi e tessuti.

“Dichiara il tuo sì in comune” è il messaggio della campagna di comunicazione, che per Anci è stata realizzata da Anci Comunicare, rivolto a tutti i cittadini maggiorenni che devono ancora esprimersi sulla donazione di organi e tessuti e che hanno la possibilità di farlo al momento del rinnovo o rilascio della carta d’identità presso il proprio comune.

Dopo il successo delle due campagne di comunicazione «Dichiara il tuo sì al comune» e «Le città del sì» realizzate rispettivamente nel 2022 e 2023, Anci invita i comuni più popolosi d’Italia ad esporre presso gli uffici anagrafe il materiale informativo sulla dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti, realizzato e distribuito dal Ministero della Salute e dal centro nazionale trapianti.

Tantissimi comuni, tra cui Napoli, Trieste, Bologna, Reggio Calabria, Modena, Bari e molti altri, hanno già aderito alla campagna esponendo negli uffici comunali tutto il materiale informativo.