Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. IoLavoro Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

126684 Sala scommesse con punti vendita a Cannobio, Verbania e Gravellona Toce cerca 4 operatori/trici di sala. Anche prima esperienza, richiesta disponibilità a lavorare su turni anche notturni, nei week end e festivi. Full time 40 ore.

126715 Cantiere nautico di Verbania ricerca un/una ADDETTO/A al RIMESSAGGIO BARCHE. Si offre contratto di apprendistato (età 18-29 anni). Full time orario 8.30-12.30/14.30-18.30. Richiesta voglia di imparare e flessibilità oraria nel periodo estivo

126683 Struttura residenziale per anziani situata a Crodo cerca addetti/e all’assistenza di anziani autosufficienti, cura, igiene personale e sorveglianza. Non è necessaria esperienza. Lavoro su turni diurni e notturni. Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova.

126669 Azienda di Gravellona cerca 5/6 operai per trasporto materiali dal magazzino al cantiere. Richiesta prestanza fisica e buona volontà. Contratto full time a tempo determinato di due mesi.

126651 Ristorante situato a Ornavasso presso località Boden, cerca CUOCO/A con esperienza e autonomia nella gestione del lavoro. Da lunedì a giovedì solo pranzo, venerdì sabato e domenica pranzo e cena, martedì giorno di chiusura.

126648 Officina di Domodossola cerca 2 meccanici, richiesto attestato di qualifica professionale o esperienza pregressa. Si valutano anche profili junior con poca esperienza. Inserimento a tempo indeterminato dopo periodo di prova.

126954 Bar di Ornavasso cerca un/a barista. Servizio colazioni, preparazione aperitivi, servizio caffetteria, gestione cassa, contatto clienti, mantenimento pulizia locali. Lavoro su turni, richiesta esperienza ed autonomia nel lavoro.

126550 Bar/pasticceria di Gravellona Toce cerca un/a commesso/a per servizio bar e vendita. Richiesta esperienza nella mansione, competenza nelle preparazioni di caffetteria, buona attitudine al contatto clienti. Inserimento con contratto full time, obiettivo inserimento stabile.

126518 Ristorante fast food situato a Gravellona Toce cerca personale: c amerieri per servizio ai tavoli e riordino e pulizie della sala, camerieri di bar per servizio caffetteria, operatori di cucina e griglia. Inserimento in apprendistato, età compresa tra i 18 e 29 anni, esperienza non richiesta.

126479 Agenzia interinale di Visp Canton Vallese seleziona operai specializzati nel settore edilizia: muratori, idraulici, lattonieri, copritetti, falegnami, elettricisti liberi da metà agosto in poi per contratti a tempo determinato. Si richiede esperienza pregressa nel ruolo e carta d’identità valida per espatrio.

126437 Studio dentistico di Domodossola cerca Assistente alla poltrona, anche senza esperienza, indispensabile attestato ASO. Richiesta buona volontà e professionalità. Possibilità di contratto sia part time che full time.

126359 Azienda di Verbania cerca un elettricista impiantista per manutenzione, installazione e riparazione di impianti elettrici, di sicurezza, di videosorveglianza, di automazione. Richiesta patente B, preferibile esperienza. Contratto da valutare in base al profilo, orario full time.

126330 Ristorante situato all’interno del centro commerciale di Gravellona cerca personale di ristorazione per gestione cassa, preparazione piatti e riordino. Contratto part time di 18 ore su turni anche nel week end.

126329 Azienda di Omegna cerca un impiegato tecnico per lettura disegni, progettazione, rilievi nei cantieri, gestione ordini e stesura preventivi. Richiesto diploma attinente uso di Autocad, gestionale Mago e gestionale preventivi. Apprendistato per profili junior, contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione per profili con esperienza. Orario di lavoro full time 08-12:30, 14-17:30. Retribuzione mensile intorno ai 1500€.

126314 Impresa edile di Ornavasso cerca 1 autista con esperienza nell’uso di autocarro QL130, patente C+CQC, tempo determinato full time di tre mesi con possibile proroga o stabilizzazione.

126276 Auto officina di Domodossola cerca 1 Responsabile Tecnico Centro Revisioni, richiesto diploma tecnico e almeno tre anni di esperienza in officina. Inserimento full time a tempo indeterminato dopo periodo di prova.

126118 Azienda edile con sede a Casale Corte Cerro cerca un impiegato tecnico. Richiesto diploma di Geometra o affine, competenza pacchetto Office, Autocad, Primus, possesso patente B per spostamento sui cantieri con mezzo aziendale. Preferibile esperienza pregressa. Si propone contratto di apprendistato per profili junior.

126070 Azienda metalmeccanica di Casale Corte Cerro cerca due smerigliatori e due pulitori con almeno 24 mesi di esperienza in ambito metalmeccanico. Contratto full time a tempo determinato con obiettivo inserimento stabile.

126014 Struttura socioassistenziale che ospita anziani semi degenti con sede a Miazzina cerca due persone da inserire nel ruolo di addetti alle pulizie e di supporto alle attività degli OSS. Preferibile esperienza in mansione analoga, richiesti profili automuniti o residenti in zona per autonomia nel raggiungimento della sede. Lavoro su turni anche nei weekend.

125926 Azienda multiservizi di Ornavasso cerca 2 addetti/e pulizie per uffici, condomini, case vacanze e case private. Richiesta pat B, buona volontà e conoscenza italiano. Iniziale contratto a tempo determinato part time, obbiettivo assunzione e aumento ore.