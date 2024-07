Accordo tra Asl Vco e Coq: nuovi ambulatori ortopedici a Verbania e Domodossola

L'Asl Vco e il Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna hanno formalizzato un protocollo di intesa finalizzato all'apertura di ambulatori ortopedici presso i presidi ospedalieri di Verbania e Domodossola, per il trattamento di patologie che richiedono competenze altamente specializzate, come le patologie del rachide, nonché per consulenze specialistiche di chirurgia ortopedica/protesica per l’anca e il ginocchio.

Gli obiettivi attesi sono, in particolare, la costruzione di reti per patologia che coinvolgano i tre poli ospedalieri di Asl Vco, consentendo di offrire servizi migliori e volumi superiori; il recupero della mobilità passiva extraregionale con contestuale offerta della possibilità di fruire di prestazioni sul territorio di competenza, per quei DRG a maggior incidenza di fuga dei residenti in Regione Piemonte; la garanzia di una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse; la riduzione delle liste e dei tempi di attesa.

La collaborazione prevede che l'Asl Vco metta a disposizione i propri spazi e le infrastrutture tecnologiche, mentre il Coq concorrerà con la messa a disposizione del personale medico, che svolgerà l’attività in stretta collaborazione con i medici ortopedici degli ospedali di Verbania e Domodossola, e garantirà la gestione amministrativa degli ambulatori.

Presso l’ospedale Castelli di Verbania sarà attivo un ambulatorio di consulenza di chirurgia orto/protesica per l’anca e il ginocchio e la patologia del rachide; presso l’ospedale San Biagio di Domodossola sarà attivo un ambulatorio di patologia del rachide.

Agli ambulatori si accederà con prenotazione con impegnativa dematerializzata secondo le seguenti modalità: Cup telefonico al numero 800.000500 attivo tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, festività nazionali escluse; centro prenotazioni Coq (telefono 0323-6601199);

sportelli prenotazioni presenti negli ospedali di Domodossola, Omegna e Verbania; app Cup Piemonte; sito regione Piemonte.

La direzione generale di Asl Vco e la direzione generale del Coq esprimono soddisfazione per l’accordo raggiunto che consente di aumentare l’offerta sanitaria in campo ortopedico, in particolare per il trattamento di patologie che richiedono competenze altamente specializzate e che vedrà il coinvolgimento non solo di medici ortopedici ma anche di medici specializzati in neurochirurgia. L’attività potrà prossimamente essere ulteriormente implementata con altri trattamenti specialistici. L’accordo potrà assicurare il reciproco coordinamento e l’integrazione delle rispettive attività di Coq e di Asl Vco.