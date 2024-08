Accessori tradizionali etnici per il tuo outfit

Ovunque sul web si trovano articoli dedicati a costumi tradizionali di varia provenienza, ma non è facile reperire informazioni e ispirazioni su scarpe, gioielli, accessori. Insomma, sui tocchi finali di un outfit. Sono le piccole cose a fare la differenza: il trucco, le scarpe, i gioielli. Ed è proprio di queste che ci occuperemo. Stai per scoprire idee nuove, ma piene di storia e tradizione, e capirai come avere un modo tutto tuo di indossare simboli di culture che colpiscono e arrivano dritte al cuore.

Perline Zulu

Insieme a questi fili di perline colorate si intrecciano storie che risalgono a secoli fa. I colori scelti catturano l'attenzione, ma non sarebbero niente senza i tipici motivi e fantasie che caratterizzano i manufatti di questo tipo. Splendidi oggetti, impreziositi da tonalità vivaci e design geometrici più o meno complessi, che si fanno ammirare da ogni angolazione e per ogni loro caratteristica. Proprio quello che serve per una perfetta dichiarazione di stile.

Ma non fermarti alle apparenze: approfondisci un po' l'argomento e lasciati sorprendere dai significati che stanno dietro ogni intreccio di perline e abbinamento cromatico (ad esempio, il rosa sarebbe il colore della promessa, ma anche della povertà e della pigrizia; il viola indicherebbe regalità; il verde fertilità e prosperità, mentre il turchese simboleggerebbe l'autocoscienza). Tradizionalmente, le perline Zulu erano un mezzo di comunicazione tra uomini e donne e la forma base è il triangolo, che sta a rappresentare una famiglia formata da uomo, donna e bambino.



Collane con sferette

Di nuovo di perle colorate si tratta, ma stavolta cambiano le dimensioni . Questo modello di collana rifinisce da secoli tantissimi outfit e aggiunge personalità. La quantità e le dimensioni delle perle possono variare, ma una cosa rimane costante: l'attenzione al dettaglio.

Le collane con le perle colorate, con tutti i modelli disponibili e la qualità artigianale, non sono prerogativa del Sudafrica: si possono trovare gioielli di questo tipo in tutto il continente africano (e, chiaramente, vengono esportati un po' ovunque all'estero). Come risultato si ha una mescolanza vibrante ed eclettica di estetiche adatta a chi non ha mai paura di esprimersi al massimo. La scelta ideale quando si desidera elevare l'outfit del giorno adottando un tocco di passato tradizionale in stile etnico.



Girocollo con pendente

Che si scelgano metalli preziosi, materiali naturali o fili di perline tradizionali, la combinazione girocollo-pendente è tra le più amate e prese in considerazione per vari tipi di outfit. Questo simbolo di prosperità e fede permette di mostrare al mondo intorno a noi che siamo autenticamente connessi alle nostre radici , in un modo realmente significativo.

Trovare un modello o pattern di intrecci che significhi qualcosa per noi ci permette di inserire un elemento nuovo, ma che superi il concetto di tempo, alla storia dei nostri outfit. È così che si crea un look che esprime qualcosa fino al più piccolo dettaglio e regala la sicurezza e la disinvoltura necessarie per esprimerci attraverso l'abbigliamento.

Bangle in metallo artigianali

Spessi, lucenti e vistosi. La qualità artigianale e i dettagli discreti fanno sì che i bracciali rigidi modello bangle, appartenenti originariamente anch'essi alla cultura africana, siano amati in tutto il mondo e utilizzati per completare gli outfit più disparati.



Chi vuole farsi notare, ma per le giuste ragioni, farebbe bene a scegliere bangle meno spessi e a puntare piuttosto sulla vivacità dei colori degli abiti. Questa accortezza farà la differenza. Si tratta di creare un outfit elegante e accattivante, senza mai strafare.

A proposito di non strafare...

In un mondo in cui il fast fashion sembra averci dirottati tutti verso un sistema basato sulla gratificazione istantanea e sullo stare al passo con trend che cambiano ogni settimana, un ritorno alla tradizione potrebbe darci un attimo di respiro. Un paio di semplici e comodi sandali in pelle artigianali spesso basta e avanza per la maggior parte degli outfit estivi e può durare anche anni.

Con un paio di scarpe così ci si sente liberi, si ha quella capacità di muoversi che fa la differenza e ci si sente pienamente a proprio agio. Esattamente ciò di cui abbiamo bisogno quando vogliamo vivere appieno la nostra giornata per intero senza interruzioni.



A questo punto ci resta un ultimo aspetto da prendere in considerazione...

È auspicabile un ritorno alla semplicità

Dando una rapida occhiata a qualsiasi rivista di moda occidentale, è facile notare come le modelle indossino make up vistosi e audaci. Nulla da condannare in questo approccio, ma riportare il tutto verso una direzione più improntata all'essenziale significa anche mostrare sufficiente sicurezza da poterlo e saperlo fare.

La chiave per farsi notare sta nei colori e nei modelli che sfoggiamo sui nostri vestiti, non nella vistosità del nostro make up. Look più minimalisti e naturali ci permettono di sentirci più a nostro agio nella nostra pelle e questo fa davvero la differenza.