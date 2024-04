Incontro con Paolo Sacchi a La Cinefoto

Incontro con Paolo Sacchi, reporter e ritrattista, a La Cinefoto di Domodossola.

Sacchi si è formato a Milano presso gli studi di importanti maestri della fotografia, quali Attilio Del Comune ed Enzo Nocera. Molto importante è stata la collaborazione con il grande fotografo americano Dennis Marsico. Per quanto riguarda l’attività di reportage ha collaborato per diversi anni con numerose riviste di viaggi in Italia e all’estero. E’ reporter di punta dell’agenzia Getty Images, per la quale ha realizzato servizi per Discovery Channel e diverse testate.Ha fatto inoltre ricerche sull’archeologia industriale, realizzando la mostra “Per l’ultima volta fabbrica” sullo storico cappellificio Panizza di Ghiffa, sul Lago Maggiore. Il ritratto è però il campo privilegiato in cui Paolo Sacchi lavora e nel quale ha indagato mondi diversi: l’arte, la fabbrica, le professioni, la famiglia attraverso i momenti importanti di una vita, come la maternità, e le varie età dell’esistenza.

Durante la serata, in programma venerdì 5 aprile alle 21 nella sede dell'associazione domese, proietterà immagini tratte dal suo lavoro di più di quarant'anni. Queste immagini daranno lo spunto per parlare dei più svariati artificiale.