"Biodiversità", il progetto di monitoraggio alpino tra parchi piemontesi

“Biodiversità” è il nome di un progetto di monitoraggio nato nel 2007 e che ha inizialmente coinvolto tre parchi alpini piemontesi: il parco nazionale del Gran Paradiso e i parchi naturali regionali dell’Orsiera-Rocciavré e delle alpi Veglia e Devero.

Il progetto si proponeva di monitorare una serie di gruppi di animali (uccelli, farfalle diurne, cavallette, coleotteri carabidi e stafilinidi, libellule, formiche e ragni) con gli obiettivi di migliorare le conoscenze faunistiche dei tre parchi, identificare degli “indicatori ecologici” e, soprattutto, monitorare e documentare i cambiamenti che sarebbero potuti intervenire nel tempo. In considerazione della grande mole di lavoro necessaria per queste attività si è deciso di effettuare i monitoraggi per due anni consecutivi ogni cinque.

Negli anni successivi alle tre aree protette si sono aggiunti gli altri parchi nazionali alpini. Il 2024 ed il 2025 costituiscono quindi la quarta ripetizione di questo progetto, che in questa epoca di importanti cambiamenti climatici ed ambientali ci consente di documentare come si stanno modificando queste comunità di “indicatori ambientali” che giocano un ruolo fondamentale negli equilibri degli ecosistemi delle nostre aree protette.