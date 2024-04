Bonus sociale, Valle (Pd): "Alle famiglie piemontesi non arrivano i soldi"

«Lo ricordate il bonus “Scelta Sociale” che Cirio e Marrone presentarono come un provvedimento rivoluzionario? 600 euro al mese destinati a servizi di assistenza familiare o di assistenza educativa a favore di persone non autosufficienti anziane o con disabilità. Risorse preziose per le famiglie, ma qualcosa parrebbe non funzionare. Infatti, secondo le numerose segnalazioni che ci sono giunte, le domande approvate a novembre non sarebbero ancora state erogate.

Questo significa che le famiglie hanno dovuto anticipare alle badanti già 5 mensilità. E chi contatta il numero verde per avere indicazione sui tempi non riesce a ottenere una risposta esauriente, se non il fatto che il ritardo “dipende da Finpiemonte”. Eppure, Cirio e Marrone avevano dichiarato che “non stiamo annunciando, stiamo investendo e spendendo soldi veri, che abbiamo a disposizione e che per la prima volta stanziamo per una misura di questo tipo”. Che siano soldi veri non abbiamo dubbi, mentre i dubbi li abbiamo sul fatto che la Regione li stia spendendo. È questa l’attenzione della Giunta Cirio per i più deboli?».