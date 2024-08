Riapre la linea ferroviaria Domodossola-Novara

Da domani, sabato 31 agosto, la linea ferroviaria Domodossola - Omegna - Borgomanero - Novara sarà nuovamente operativa dopo la chiusura iniziata il 9 agosto per consentire importanti lavori di potenziamento infrastrutturale. I lavori si sono concentrati principalmente nella stazione di Cressa-Fontaneto, dove sono stati installati nuovi binari, lunghi fino a 750 metri, per accogliere treni merci di maggiore capacità.

Il cantiere ha rispettato il cronoprogramma, con un investimento di circa dieci milioni di euro da parte di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi hanno incluso la posa di nuovi binari, il miglioramento delle infrastrutture tecnologiche e l'adeguamento degli spazi per consentire manovre più efficienti dei convogli merci. Questi lavori serviranno per preparare la linea a gestire un volume crescente di traffico merci internazionale, in particolare con l'avvicinarsi della chiusura temporanea del traforo del Monte Bianco, che sposterà parte del traffico su gomma verso la ferrovia.

Rfi ha sottolineato l'importanza strategica della linea, che collega Genova Voltri a Rotterdam, costituendo una delle principali arterie del trasporto ferroviario europeo. I lavori recenti rientrano in un piano più ampio di modernizzazione e sicurezza, potenziato dagli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Attualmente, la linea è percorsa da 9 coppie di treni al giorno, oltre a due coppie che operano tra Novara e Borgomanero. La domenica, transitano cinque coppie di treni merci, ma con i miglioramenti apportati, questi numeri sono destinati a crescere, rafforzando ulteriormente il ruolo della linea nel sistema logistico internazionale.