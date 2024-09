Ripartono gli incontri "Laboratorio bosco" promossi dalla provincia del Vco

Con il mese di settembre inizia un nuovo ciclo di webinar, che si inserisce nel progetto pilota "Laboratorio Bosco 2023-2024 - Filiera locale, sostenibilità ed economia circolare", coordinato dalla provincia del Verbano Cusio Ossola con un ampio partenariato di 18 soggetti oltre a Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale e Iuse - Istituto Universitario di Studi Europei. Dopo il primo ciclo, che si è svolto nei mesi di giugno e luglio con l'obiettivo di presentare il progetto, questa volta l'iniziativa è rivolta in particolare alle aziende partner per condividere le opportunità in essere.

Questi gli appuntamenti in programma, tutti fissati per le 17.30: lunedì 9 settembre “Le persone cambiano i territori” con Marcello Minetti; lunedì 16 settembre “Gestione forestale intelligente” con Riccardo Borgotti; lunedì 23 settembre “Prima di tutto c’era il legno” con Giuseppe Lunghi.

Tutti gli incontri sono in diretta sul canale YouTube della provincia del Vco, dove resteranno poi disponibili anche in seguito. Per informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo dezordi@provincia.verbania.it.