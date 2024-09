Progetto Cai-scuola: anche quest'anno tante iniziative per docenti e alunni

Ribadire il ruolo centrale dell'istruzione per raggiungere gli obiettivi indicati dalla Costituzione e attualizzati dall'Agenda 2030 è uno degli intenti del rinnovato gruppo di lavoro del Club alpino italiano “Cai-Scuola” alla vigilia del nuovo anno scolastico. Il progetto Cai-Scuola, sviluppato con la collaborazione e il sostegno del Ministero dell’istruzione e del merito, dei parchi e di altri enti dedicati, definisce e organizza da diversi anni attività di aggiornamento e formazione rivolte ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e iniziative in ambiente che coinvolgono le scolaresche, per promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio ambientale, culturale e sociale dei territori montani e delle popolazioni che li abitano. Attraverso la frequentazione consapevole rispettosa della montagna, il Cai guarda oggi alle azioni di contenimento e mitigazione della crisi climatica, per un progresso e una crescita sociale ed economica sostenibile dei territori montani. Il tutto con la convinzione che le esperienze in montagna facilitino nei più giovani l'acquisizione di conoscenze e competenze associate a valori e comportamenti essenziali per diventare cittadini attivi e responsabili.

“Le buone pratiche del Cai, con le esperienze in ambiente, sui sentieri, nei rifugi e quelle laboratoriali, favoriscono un miglior apprendimento scolastico”, afferma Giacomo Benedetti, vicepresidente generale con delega al Cai-Scuola. “A noi interessa implementare il dialogo con la scuola, di ogni ordine e grado, per promuovere una conoscenza e una frequentazione consapevole, responsabile e sostenibile dell’ambiente in generale e della montagna in particolare”.

Dal 4 al 9 settembre a Valle di Primiero (TN) 50 docenti provenienti da tutta Italia parteciperanno al 67esimo corso nazionale per insegnanti “Dolomiti Patrimonio Mondiale Unesco - Un racconto di paesaggi, uomini e rocce”, che prevede incontri frontali e attività escursionistiche, con pernottamento ai 2570 metri di quota del rifugio Rosetta, nel Parco naturale Paneveggio - Pale di San Martino.

A settembre inizieranno anche i progetti di “Turismo sostenibile montano in ambito scolastico” realizzati quest'anno dalle sezioni del club alpino italiano in collaborazione con gli istituti scolatici di ogni ordine e grado, sostenuti dal Cai centrale con un fondo di 100mila euro. Le iniziative coinvolgono 70 istituti scolastici di 14 regioni e si incentrano su mobilità sostenibile, Rete Natura 2000 e sistema delle aree protette nazionali e regionali.

Il 16 settembre prenderà il via a Orvieto “Strade Maestre”, progetto educativo sostenuto dal Cai basato su un lungo e lento viaggio da parte di sette ragazze e ragazzi delle scuole superiori tra i 17 e i 18 anni, accompagnati da tre insegnanti, che cammineranno per oltre mille chilometri attraverso l’Italia, fino a giugno del 2025.

Il mese di ottobre vedrà, dal 7 al 13, l'edizione 2024 della Settimana del Sentiero Italia Cai per la scuola, con centinaia di alunni e insegnanti che percorreranno un tratto dell'itinerario escursionistico che unisce tutte le regioni italiane, isole comprese, attraverso la dorsale appenninica e l'arco alpino. Dal 9 al 13 ottobre si terrà a Fiuggi (FR) l'ultimo corso di formazione per gli insegnanti del 2024, intitolato “Il Medioevo in Ciociaria – Un cammino nella storia tra boschi, borghi e abbazie”, con approfondimenti tematici tra ambienti naturali e misticismo.

Ottobre vedrà inoltre la fase finale di “Energy - Agire a scuola per l’ambiente”, progetto che vede tra i promotori anche il Cai con l'obiettivo di promuovere nei giovani azioni, comportamenti e forme di partecipazione attiva volti alla tutela dell’ambiente, alla lotta agli squilibri climatici e alla mitigazione dell’impatto antropico sull’ambiente naturale.

Il 30 novembre e il 1° dicembre ad Alessandria il Cai organizza il Forum Giovani, due giornate di riflessione e approfondimento sul tema “montagna e future generazioni”. Le iniziative si concluderanno con l'11 dicembre, Giornata Internazionale della Montagna, sintesi e proiezione delle azioni Cai-Scuola, tra contemporaneità e futuro.