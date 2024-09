Domodossola: piazzale di via Piave ritorna ai frontalieri

Da oggi, il piazzale di Via Piave a Domodossola torna ad essere disponibile per la sosta delle auto, un'area di sosta principalmente utilizzata dai frontalieri. Questo ritorno alla normalità è stato reso possibile dalla conclusione dei lavori di manutenzione lungo la linea ferroviaria tra Domodossola e Iselle, che si sono conclusi come previsto da Rete Ferroviaria Italiana.

Gli interventi hanno riguardato la galleria elicoidale, con la sostituzione di alcuni binari, il ponte Boldrini e le passerelle per gli attraversamenti nelle stazioni di Varzo e Iselle. Anche i binari tra Preglia e Varzo sono stati rinnovati e le sottostazioni elettriche di Domodossola e Varzo hanno ricevuto importanti aggiornamenti, garantendo ora maggiore sicurezza e regolarità per il traffico passeggeri e merci.

Con la riapertura della linea ferroviaria, il servizio sostitutivo di bus è stato interrotto, permettendo così al piazzale di Via Piave di tornare a essere utilizzato come area di parcheggio. La segnaletica orizzontale è stata rifatta per l’occasione.

Intanto, i treni lungo la linea Domo-Milano sono ancora sostituiti da autobus, con partenza dall'area di piazza Matteotti. Per la riattivazione completa della circolazione ferroviaria tra Domodossola e Arona, sarà necessario attendere fino al prossimo weekend.