Vogogna pronta a celebrare la festa patronale

Entra nel vivo domani la festa patronale di Vogogna. La parrocchia guidata dal parroco don Nicola Salsa ha in calendario tre processioni denominate “Processioni di Maria” con la statua dell'Addolorata la prima si svolge sabato 7 le altre domenica 8 e domenica 15 settembre alle 20.30.

Alla prima processione del 7 settembre dall'oratorio di Santa Marta dove si trova la statua dell'Addolorata alla chiesa parrocchiale sarà presente la banda di Fomarco e dopo la messa terrà un concerto e al termine seguirà un rinfresco. L'8 settembre la processione sarà dalla chiesa parrocchiale alla cappella di San Carlo e ritorno e il 15 dalla chiesa a Santa Marta dopo le processioni vi sarà la celebrazione della messa.

Domenica 8 alle 11 è prevista la “Benedizione degli zaini” per l’inizio della scuola il parroco invita gli scolari ad affidare a Gesù il nuovo anno e a portare con lo zaino un astuccio e un quaderno, a tutti i bambini che parteciperanno sarà dato un piccolo dono.

Venerdì 13 alle 20.30 è in programma la Festa degli Anniversari di Matrimonio il parroco invita a confermare la propria partecipazione al 339-3662065 scrivendo il nome e cognome della coppia e il relativo anniversario. "La patronale – dice don Nicola Salsa - è un momento prezioso per la vita della nostra comunità. Vogliamo affidare le famiglie, tutti i vogognesi e il nuovo anno pastorale sotto la protezione di Maria". In occasione della patronale sarà aperto il pozzo di San Patrizio e sarà possibile vincere premi offerti nelle scorse settimane dai fedeli.