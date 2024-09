Aggressioni in ospedale, Comaita (Pediacoop): "È ora di dire basta, la situazione è insostenibile"

“È ora di dire basta. Gli episodi di Foggia non sono che gli ultimi di una lunga serie di episodi criminali che non possono più essere tollerati. Le aggressioni nei confronti di operatori sanitari sono ormai un’emergenza nazionale se è vero che nel 2023 sono emersi 16.000 episodi con oltre 18.000 operatori coinvolti”. Così il dottor Fabrizio Comaita, presidente di Pediacoop H24 Group, in una nota nella quale esprime la propria solidarietà agli operatori sanitari aggrediti all’ospedale di Foggia nei giorni scorsi.

“Sono passati pochissimi anni da quando medici e infermieri erano considerati “eroi nazionali”; non vogliamo essere considerati eroi, ma chiediamo di poter operare in sicurezza: la nostra sicurezza ma anche quella dei nostri pazienti, perché la situazione sta davvero diventando insostenibile. Nell’esprimere vicinanza e solidarietà ai colleghi aggrediti negli ultimi giorni e a tutti quelli che hanno subito violenze e vessazioni in passato – prosegue Comaita – chiediamo con forza l’intervento degli organi competenti perché vengano adottate misure in grado di garantire la sicurezza degli operatori sanitari e sosteniamo tutte quelle iniziative, come il ddl proposto dal senatore Zullo, che vanno in questa direzione”.