Le strade dell'utopia, mostra diffusa ai luoghi della Repubblica Partigiana dell'Ossola

Una mostra diffusa ai luoghi della Repubblica Partigiana dell'Ossola, con undici pannelli che racconteranno luoghi, episodi, aspetti, personaggi legati alla vicenda che vide protagonista l'Ossola tra il settembre e l'ottobre 1944, con fotografie d'epoca e documenti storici.

S'inaugura il 10 settembre e sarà visitabile sino al 30 ottobre: si tratta di un vero e proprio itinerario che si svolgerà nelle strade di Domodossola. La mostra è stata realizzata dal Centro di Documentazione dell'Associazione Casa della Resistenza con la collaborazione del Consiglio Regionale del Piemonte - Comitato Resistenza e Costituzione e con il patrocinio del Comune di Domodossola e ANPI - Comitato provinciale Verbano-Cusio-Ossola a ottant'anni dalla Repubblica Partigiana dell'Ossola.

Si tratta di un itinerario ai luoghi in cui si svolse la straordinaria esperienza di autogoverno dell'Ossola, nel cuore della storia e alle origini della democrazia. Undici pannelli raccontano luoghi, episodi, aspetti, personaggi legati alla vicenda della repubblica partigiana, con fotografie d'epoca e documenti storici. L'itinerario espositivo tocca piazza Matteotti con il monumento alla Resistenza, corso Paolo Ferraris, piazza Repubblica dell’Ossola, piazza Rovereto, piazza Mercato, via Giovanni Mauro (all'entrata vecchia dell'ospedale, largo Madonna della Neve, piazza Ettore Tibaldi e conclusione nuovamente in piazza Matteotti.

Grazie alla collaborazione degli studenti e degli insegnanti del Liceo "Giorgio Spezia" di Domodossola, i testi dei pannelli saranno disponibili, tramite QR code, anche in lingua inglese, tedesca, francese. La mostra sarà liberamente visitabile nei giorni di esposizione e sarà possibile prenotare visite guidate, tenute da volontari, da operatori della Casa della Resistenza e da studenti del liceo "Giorgio Spezia", scrivendo a care@casadellaresistenza.it