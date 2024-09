Le opportunità di lavoro della settimana nel VCO

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. IoLavoro Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

· 127050 Azienda edile di Cannobio cerca muratori e manovali. Richiesta patente B, capacità organizzative e di lavoro in gruppo. Preferibile ma non richiesta esperienza. Inserimento a t. det. di sei mesi con obiettivo inserimento stabile

· 127042 Azienda metalmeccanica situata a Casale Corte Cerro cerca attrezzista meccanico, preferibile esperienza e formazione meccanica. Inserimento a tempo indeterminato dopo periodo di prova. Orario full time da lunedì a venerdì 8-17.30.

· 127037 Azienda di Omegna che si occupa di elaborazione elettronica di dati contabili cerca un impiegato/a contabile. La risorsa si occuperà di contabilità, elaborazione bilanci, dichiarazioni dei redditi. Richiesto diploma o laurea inerente, esperienza pregressa in mansione analoga. Contratto a t. det. con obiettivo inserimento stabile.

· 127021 Ristorante ad Omegna cerca aiuto cucina con esperienza. Contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. Orario full time dal martedì alla domenica, distribuito su due turni 11.00-17.00 oppure 17.00-23.00. Lunedì giorno di chiusura.

· 126989 Macelleria a Vogogna cerca addetto/a al banco che sia anche di supporto alla produzione. Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova, orario full time da martedì a sabato 8.30-12.30/ 15.30-19.30.

· 126988 Catena di supermercati (Vogogna/Piedimulera/Ornavasso) cerca addetti alla cassa, banco gastronomia e rifornimento scaffali. Non è richiesta esperienza ma attitudine al contatto con la clientela, possesso patente B, flessibilità e buona volontà. Contratto da 20 a 30 ore settimanali, lavoro su turni tutti i giorni compreso la domenica mattina.

· 126985 Fast food a Verbania e Gravellona Toce cerca operatori di cucina, bar e accoglienza. Si offre formazione iniziale con inserimento in apprendistato o tempo determinato part time 18h,24h,30h su turni anche nei fine settimana e con possibili orari serali.

· 126982 Azienda edile con sede a Gravellona cerca carpentieri, muratori, manovali edili e tecnici di cantiere. Preferibile esperienza pregressa, richiesto possesso della pat B, autonomia negli spostamenti e disponibilità alle trasferte. Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova.

· 126918 Attività commerciale di Cannobio cerca banconista di mercato, addetto/a alla vendita di prodotti gastronomici. Mercati di Luino, Lavena Ponte Tresa e Cannobio. Contratto a tempo determinato di due mesi. Part time circa 30h settimanali. 1 figura solo per sabato e domenica e 1 figura per mercoledì, sabato e domenica.

· 126913 Palestra a Verbania cerca due receptionists, preferibile esperienza in ruolo di vendita e/o assistenza clienti. Inserimento a tempo indeterminato dopo periodo di prova. Contratto part time con orari da concordare.

· 126911 Famiglia di Premosello cerca assistente familiare convivente oppure ad ore nel fine settimana per signora allettata. Giorni di lavoro sabato e domenica, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 17:15 alle 20:15, oppure in convivenza con disponibilità di camera ad uso esclusivo.

· 126879 Cooperativa sociale cerca Autista di scuolabus per servizio di trasporto alunni ad Antrona Schieranco. Richiesta pat D, CQC PERSONE. Contratto part time 22h per 10 mesi.

· 126861 Famiglia di Beura cerca assistente familiare a ore per signora di 91 anni parzialmente autosufficiente. Mansioni di cura e igiene personale, somministrazione di farmaci e pulizie domestiche. Si richiede impegno settimanale di 9 h da concordare nella fascia mattutina.

· 126859 Famiglia di Verbania Suna cerca un'assistente familiare h24 per assistenza a donna anziana, allettata non autosufficiente con difficoltà uditive. Si offre stanza autonoma. Indispensabile esperienza pregressa nell'assistenza di persone non autosufficienti e conoscenza della lingua italiana. Contratto a tempo indeterminato.

· 126844 Azienda termoidraulica di Verbania cerca un apprendista. Richiesta patente B, autonomia nel raggiungimento sede, buona inclinazione al lavoro manuale. Inserimento in apprendistato full time, con obiettivo inserimento stabile.

· 126841 Famiglia di Verbania ricerca un/a colf con impegno dalle 20 alle 30 ore settimanali, flessibili per cura della casa, preparazione pasti e accompagnare le figlie adolescenti nelle loro commissioni con il mezzo familiare all'occorrenza. È richiesta esperienza nelle pulizie, patente B. Contratto a tempo indeterminato.

· 126840 Azienda di Omegna cerca operaio generico per attività manuali e consegne materiali presso clienti del Vco con mezzo aziendale. Necessario possesso della patente B e patentino del muletto. Orario full time lun ven 8.00-12.00/13.30-17.30.

· 126796 Rifugio situato a Craveggia cerca 2 camerieri/e di sala per inserimento con contratto a chiamata, sabato e domenica servizio del pranzo. Richiesta autonomia negli spostamenti.