L'augurio di D'Alessandro (FI) agli studenti: "La scuola è lo spazio in cui si formano i cittadini di domani"

“Con l’inizio del nuovo anno scolastico desidero rivolgere a tutti gli studenti il mio più sincero augurio. Ogni anno scolastico rappresenta una nuova avventura, ricca di sfide, scoperte e occasioni di crescita personale. Ma è anche un momento in cui avete l’opportunità di farvi sentire, di partecipare attivamente alla vita della vostra comunità scolastica e di costruire, passo dopo passo, il futuro che desiderate”. Sono le parole del coordinatore di Forza Italia Giovani Vco e consigliere comunale verbanese Samuele D'Alessandro.

Che prosegue: “La scuola non è solo un luogo dove si studiano materie e si preparano esami, ma è uno spazio fondamentale in cui si formano i cittadini di domani. È proprio tra i banchi di scuola che potete iniziare a sperimentare il valore della partecipazione, dell’impegno e della collaborazione per il bene comune”.

Da D'Alessandro la spinta a cogliere ogni opportunità di rappresentanza, sia di classe che d’istituto. “Questi ruoli - sottolinea il giovane azzurro - non sono semplici formalità, ma strumenti con cui potete dare voce ai vostri compagni e contribuire concretamente a migliorare l’ambiente scolastico. Essere un rappresentante non significa solo parlare a nome degli altri ma anche ascoltare, comprendere i problemi, proporre soluzioni e fare la differenza. Ricordate che ogni piccolo gesto, ogni idea condivisa, può portare a un cambiamento reale, sia all’interno della scuola che nella comunità. La vostra energia, il vostro entusiasmo e la vostra voglia di migliorare le cose sono risorse preziose. Non abbiate paura di esporvi, di impegnarvi, perché anche da queste esperienze nasceranno competenze e valori che vi accompagneranno per tutta la vita”.

“Come giovane consigliere comunale - aggiunge D'Alessandro - sono ben consapevole delle sfide che noi ragazzi affrontiamo e continuerò a battermi con determinazione per far sentire la vostra voce. Sarò sempre al vostro fianco, a rappresentarvi e a sostenere le vostre idee, perché solo con l’impegno di ciascuno di noi si costruisce una società più giusta e vicina alle nostre aspirazioni”.

In conclusione, dal coordinatore di Forza Italia Giovani Vco un buon anno scolastico non solo agli studenti ma anche agli insegnanti e a tutto il personale Ata, figure indispensabili per il funzionamento della nostra scuola e per la crescita delle nuove generazioni.