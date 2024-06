Baceno torna a tingersi di giallo con Alessandro Chiello

Baceno si tinge nuovamente di giallo. Dopo la prima serata con Maria Elisa Gualandris, molto apprezzata dal pubblico in sala, tutto è pronto per ospitare Alessandro Chiello. Il 1° giugno alle 20.45 gli amanti del genere giallo potranno confrontarsi con un altro autore del nostro territorio, per scoprire la serie del commissario Gegè.

Chiello presenterà anche il suo ultimo romanzo, dal titolo “Quando hai la notte nel cuore”. Al termine della serata verrà offerta una degustazione di tisane dell’associazione Erba Bona, addolcite dal giallo miele dell’apicoltura Prina. La serata, organizzata da Pro Loco e comune di Baceno, si terrà nella sala conferenze della sede dell’I.C. Comprensivo Innocenzo IX.