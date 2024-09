Servizio civile digitale e ambientale: 13 opportunità nel Vco con Aurive

Sono 13 i posti disponibili nella Provincia del Verbano Cusio Ossola, messi a disposizione dalla cooperativa Aurive. Si tratta di progetti innovativi, professionalizzanti, che vedranno i giovani impegnati nel ruolo di facilitatori digitali (per aiutare persone in difficoltà con piattaforme, spid, smartphone e pc) e in attività di protezione civile, mappatura e sensibilizzazione su tematiche ambientali.

Il bando scade alle ore 14:00 di giovedì 26 settembre 2024. Come per il servizio civile universale è previsto un compenso mensile di 507,30 euro, con 25 h settimanali su 5 giorni di servizio per 12 mesi. Con il servizio civile viene proposta una formazione specifica per la realizzazione delle attività nelle sedi e una formazione generale che contestualizza l’esperienza, evidenzia la finalità del servizio civile e offre momenti di confronto tra i giovani. Allo stesso tempo c’è un grande attenzione per il futuro dei partecipanti.

I progetti prevedono un percorso di tutoraggio per accompagnare gli operatori volontari nella ricerca di un lavoro al termine del progetto. L’aver completato senza demeriti i mesi obbligatori di servizio, consente l’accesso ad una quota riservata pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni.

Sono disponibili 4 posti a Verbania (Biblioteca Ceretti, Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, Protezione Civile), 3 a Omegna (Biblioteca Rodari, Asl, Consorzio dei Servizi Sociali del Cusio); 1 a Gravellona Toce (Biblioteca Camona) 1 a Baveno (Fondazione Comunitaria Vco), 2 a Vogogna (Parco Nazionale Val Grande) 2 a Varzo (Parco Aree Protette Ossola).

Nelle sedi delle Biblioteche di Verbania, Gravellona Toce, Omegna, nei Consorzi dei Servizi Sociali del Verbano e del Cusio, presso la Fondazione Comunitaria del Vco e l’Asl Vco; i giovani volontari collaboreranno ad attività di facilitazione digitale, sviluppando e mettendo in pratica le proprie competenze digitali per aiutare le persone che hanno difficoltà nell’utilizzare il web, i dispositivi elettronici e i servizi online della Pubblica Amministrazione (Spid, Cie, Fse).

Verranno potenziati o istituiti sportelli evoluti dedicati alle tematiche digitali, che saranno un punto di riferimento per il supporto ai cittadini nell'utilizzo dei servizi digitali offerti da istituzioni e terzo settore.Nelle sedi del Parco Nazionale Val Grande e del Parco Aree Protette Ossola; i giovani volontari collaboreranno ad attività di protezione dell’ambiente con compiti di sensibilizzazione e promozione.Verranno coinvolti in attività di monitoraggio ambientale e mappatura delle aree a rischio, collaboreranno all’organizzazione di punti informativi ed eventi sulla biodiversità e la biosfera, in rete con enti e associazioni del territorio.

Presso il Coordinamento Provinciale Protezione Civile del Vco i volontari collaboreranno ad attività di gestione del presidio, segreteria organizzativa, raccolta dati su aree a rischio, prevenzione da rischi ambientali, oltre a partecipare ad attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale su temi di protezione civile ed economia circolare locale, anche attraverso incontri formativi nelle scuole. Aurive promuove ulteriori 21 posti in Piemonte, presso comuni, parchi, spazi giovanili, biblioteche, consorzi socio-assistenziali nelle province di Novara (9 posti) Biella (4), Vercelli (4), Torino e Alessandria (2).