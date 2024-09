Diagnosi e cura della trombosi venosa, a Palazzo Rosmini un corso regionale

Per la prima volta Domodossola ospiterà oggi, sabato 14 settembre, un corso regionale per medici dedicato alla diagnosi e alla cura della trombosi venosa. Il corso, organizzato dal dottor Egidio De Gaudenzi, responsabile regionale della Società Italiana dello studio dell'emostasi e della trombosi, in collaborazione con Pediacoop, si svolgerà nella splendida location di Palazzo Rosmini e accoglierà una quarantina di medici e specializzandi provenienti da Piemonte e Val d’Aosta.

"Il corso è rivolto ad angiologi e specialisti - spiega il dottor De Gaudenzi, medico specialista che ha lavorato per quarant'anni nel reparto Medicina dell'ospedale San Biagio ed è stato responsabile di un ambulatorio di diagnostica delle malattie trombotiche - avrà una prima sessione mattutina dedicata alla terapia della trombosi venosa, con specialisti di fama internazionale tra i formatori, e una parte pratica al pomeriggio. Avremo a disposizione quattro ecografi di ultima generazione e alcuni pazienti che su base volontaria hanno accettato di far parte di questo processo didattico".