Novità Trenitalia: addio al check-in online prima della partenza

A partire dal 21 settembre entra in vigore una novità per i passeggeri dei treni regionali di Trenitalia. Non sarà più necessario effettuare il check-in online.

Dopo l’acquisto, infatti, il biglietto si validerà automaticamente all’orario di partenza programmato. L’obiettivo di Trenitalia è quello di ridurre il rischio, per i passeggeri, di obliterare il proprio biglietto online e di fornire tutti i dettagli relativi al viaggio tramite il ticket digitale.

Rimane invariata, invece, la possibilità di cambiare la data o l’orario della partenza, illimitatamente, purché il cambio venga effettuato entro le 23.59 del giorno precedente. Nel giorno della partenza, invece, è possibile modificare l’orario prima della partenza del treno scelto.