Al via il ritiro in Valle Vigezzo per i nuovi alunni del Gobetti FOTO

È cominciata ieri la tre giorni di "ritiro" per gli alunni delle classi prime del liceo Gobetti di Omegna a Druogno, in Valle Vigezzo. Un’esperienza particolare, innovativa, fortemente voluta dalla dirigente scolastica e dal corpo docenti.

I "primini" hanno così modo di fare reciproca conoscenza, di integrarsi in maniera soft e di vivere una serie di appuntamenti significativi. Ieri, ad esempio, per i cento ragazzi, al pomeriggio ci sono state tre ore di sport insieme al Novara Calcio e alla Paffoni. Presenti alcuni tecnici del settore giovanile azzurro e, per la Fulgor, il preparatore atletico Max Gagliardini, il terzo assistente Paolo Verri e i giocatori Gloris Tambwe e Tommaso Bellarosa.