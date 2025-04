Kiwanis Club sostiene #Sbullizziamoci: un contributo di 2000 euro per le attività scolastiche

Nei giorni scorsi l’hotel Corona di Domodossola ha ospitato una serata che ha visto protagonista il Kiwanis Club cittadino e i referenti del progetto #Sbullizziamoci, il progetto che dal 2016 porta nelle scuole del territorio un impegno concreto per combattere il bullismo e promuovere un ambiente scolastico sereno e formativo.

Da anni il Kiwanis Club di Domodossola sostiene il progetto: quest’anno, in particolare l’associazione ha unito le forze con il gruppo Tosco Marmi, guidato da Lorenzo D’Aloisio insieme ai figli Mauro e Silvia, per promuovere il progetto “Cuore di pietra”, culminato con l’omonima mostra allestita a Palazzo San Francesco e che si sta concludendo in questi giorni con la vendita delle opere donate da 20 artisti locali.

Nel corso dell’incontro promosso dal Kiwanis Club erano presenti i referenti del progetto #Sbullizziamoci, i professori Paola Ferraris e Claudio Galizia, insieme al responsabile, il professor Augusto Visconti; presenti anche gli studenti Maia Giani e Kevin Mucaj, che hanno portato le loro esperienze. Durante la serata, l’associazione ha avuto la possibilità di dimostrare il proprio sostegno anche economico: è infatti stato consegnato un assegno di 2000 euro, un contributo significativo per le attività scolastiche. Infine, il presidente del Kiwanis Federico Spinozzi ha consegnato un riconoscimento speciale a Giuseppe Possa e Massimo Gagliardini per l’impegno dato nelle attività organizzative del club.