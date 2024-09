“Consulenti del lavoro al centro”: a Sizzano l’evento annuale del sindacato Ancl

Una giornata intera con sei ore di formazione, relatori di spicco, temi di grande attualità come l’intelligenza artificiale, un luogo particolare per rendere più piacevole il momento dell’aggiornamento professionale e il confronto fra i consulenti del lavoro della provincia di Novara e del Vco.

Si è svolta giovedì 12 settembre a Sizzano, presso l’azienda vitivinicola ‘La Piemontina’, la seconda edizione di “Consulenti del lavoro al centro”, l’iniziativa organizzata per la categoria dall’Ancl (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) delle province di Novara e del Vco, con il patrocinio dell’ordine dei consulenti del lavoro di novara e dell’ordine dei consulenti del lavoro del Vco.

In mattinata i consulenti hanno potuto ascoltare gli interventi di Andrea Rapacciuolo, ispettore del lavoro presso la direzione interregionale del lavoro del nord, e di Gian Luca Bongiovanni, consulente del lavoro a torino e presidente di Ancl piemonte, i quali hanno trattato il tema del ruolo del consulente del lavoro nel processo ispettivo. Dopo il light lunch e il tour della cantina, gli interventi di Roberto Pizziconi, segretario del consiglio dell’ordine provinciale di Torino, e di Simone Cagliano, presidente del consiglio dell’ordine provinciale di Biella, che hanno affrontato il tema dell’intelligenza artificiale e dei suoi utilizzi in ambito professionale. Al termine, degustazione guidata dei vini prodotti dalla cantina.

L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro è l’unica associazione di rappresentanza sindacale dei consulenti del lavoro e ha sede a Roma. La sua diffusione copre quasi tutto il territorio nazionale, contando attualmente 16 consigli regionali e 94 unioni provinciali; tra queste c’è quella di Novara, che è riferimento anche per il Vco. L’Ancl promuove, rappresenta, tutela e difende gli interessi professionali e sindacali dei consulenti del lavoro. Ha l’obiettivo di accrescere, sviluppare e valorizzare l’immagine e le funzioni professionali degli associati.

“Il numero degli iscritti all’Ancl nelle nostre province - spiega Gianluca Giromini, presidente Ancl unione provinciale di Novara - è in costante crescita. Il nostro obiettivo è di rafforzare la figura del consulente del lavoro sul territorio, rendendolo come unico professionista riconosciuto in questo campo. La formazione è al centro dell’azione di Ancl, un’attività su cui puntiamo molto tra i vari servizi che offriamo agli iscritti. Per questo organizziamo direttamente circa otto incontri d’aggiornamento all’anno di due ore ciascuno sulla nostra piattaforma on line, modalità che consente di seguirli a tutti i consulenti d’Italia, non a solo quelli delle nostre province. Ogni corso conta sempre fra i 100 e i 150 frequentanti. A questi si aggiungono poi gli eventi di formazione in presenza, come quello del 12 settembre a Sizzano, sempre molto partecipati dai professionisti delle province di Novara e del Vco, che ci danno l’opportunità di incontrarci e confrontarci”.