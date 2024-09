La Via del Mercato "sconfina" per la prima volta in Svizzera FOTO

Per la prima volta “sconfina” in Svizzera la Via del Mercato. Nulla di strano, visto che proprio questa storica via pedestre collega Domodossola a Locarno lungo mulattiere usate fin dall'antichità per portare i prodotti delle valli al mercato delle città. Da otto anni, con l’omonima manifestazione “La Via del Mercato”, appunto, il Cai Vigezzo propone un tratto di questo affascinante percorso pedestre e finora ha organizzato otto passeggiate nella sola zona italiana permettendo ai numerosi partecipanti di (ri)scoprire un “pezzo” diverso ogni volta di questo affascinante itinerario.

Quest’anno, in occasione del cinquantesimo anno di fondazione, il consiglio direttivo ha deciso di raddoppiare la gita. E così dopo la prima uscita, quella di sabato 3 agosto (da Re a Santa Maria Maggiore) sabato 14 settembre è stata organizzata la seconda parte dell’ottava edizione de “La Via del Mercato”: per la prima volta l’itinerario si è svolto completamente in Svizzera, con partenza da Camedo e arrivo a Intragna, dove è seguita la visita al museo etnografico delle Centovalli e di Pedemonte e la salita sul campanile. Infine, il ritorno a Camedo con il treno della Centovallina: in tutto, a partecipare alla giornata sono 35 escursionisti, tra iscritti e accompagnatori Cai.