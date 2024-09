Grande successo per i fisarmonicisti ossolani all'Alpen Fest di Livigno

Il gruppo Fisarmonicisti ossolani ha partecipato sabato e domenica con i cantori di Vigezzo e un gruppo di donne in costume delle Valli dell'Ossola all' Alpen Fest di Livigno, il tradizionale appuntamento di fine estate che celebra il ritorno del bestiame dalla transumanza estiva.

Si sono esibiti su un palco decorato con balle di fieno in pieno stile contadino. "E' stata una trasferta riuscitissima – spiega Paolo Guglielmetti vice presidente dell'associazione fisarmonicisti ossolani – abbiamo avuto l'opportunità di suonare per un'ora e mezza sul palco dell'Alpen fest. Davanti a migliaia di persone . Una bella occasione per farci conoscere all'insegna dell'allegria e della tradizione della via contadina di un tempo".

La collaborazione era nata lo scorso anno, una ventina di loro aveva partecipato con la fisarmonica alla festa e gli organizzatori vedendoli avevano chiesto loro di suonare in un fuori programma. Quest'anno invece sono stati inseriti nel programma ufficiale dell'Alpen fest. L'autunno per l'associazione si presenta ricco di impegni la scorsa settimana è ripresa la scuola di fisarmonica a Beura tenuta dal maestro Marco Valenti, poi saranno presenti alla sagra della Polenta e ad altri eventi in programma nelle prossime settimane. A breve dovrebbe partire anche un corso di fisarmonica alle scuole elementari di Trontano.