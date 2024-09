Patente nei cantieri, Cna delusa per la mancanza di un periodo transitorio

Cna esprime profondo rammarico e delusione per la decisione di non concedere un periodo transitorio per l’applicazione della patente a crediti nei cantieri, come richiesto a gran voce al Governo nei giorni scorsi, per permettere alle migliaia di imprese del settore delle costruzioni di mettersi in regola con la novità. La nuova norma entra perciò in vigore il 1° ottobre 2024 come stabilito, ma il decreto attuativo con le indicazioni pratiche è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale solo il 20 settembre e la circolare dell’Ispettorato del Lavoro con altre istruzioni il 23 settembre, aggiungendo un ulteriore aggravio burocratico a loro carico e mettendo così in difficoltà le imprese.

Nella circolare l’Ispettorato del Lavoro ha disposto che in questa prima fase di applicazione della norma (che ricordiamo obbliga dal 1° ottobre 2024 ad avere la patente a crediti a tutte le imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili, con o senza dipendenti, per poter continuare a lavorare), le imprese devono presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dove dichiarano di possedere i requisiti richiesti per il rilascio. Questa deve essere inviata con posta elettronica certificata ad un unico indirizzo PEC stabilito per tutto il territorio nazionale. L’autocertificazione risulterà valida solo fino al 31 ottobre 2024. Le imprese dovranno presentare entro questa data la domanda di rilascio vera e propria attraverso il portale internet dell’Ispettorato del Lavoro, che è stato garantito che sarà attivo dal 1° ottobre.

Dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere se non si è effettuata la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. “Era necessario un periodo transitorio – sottolinea il direttore CNA Piemonte Nord Marco Pasquino – perché non si è tenuto conto della realtà delle imprese. Ignorare questo aspetto dimostra una scarsa attenzione nei confronti dei bisogni concreti delle aziende del settore. Abbiamo forti riserve sulla effettiva efficacia della patente a crediti, ma ci siamo già attivati da tempo per assistere le migliaia di piccole e medie imprese coinvolte. I tempi di applicazione però sono molto ristretti e indicano un approccio superficiale rispetto a temi complessi e delicati come la sicurezza sul lavoro”.

“Le imprese e i professionisti della filiera, già in difficoltà – aggiunge Filippo Calcagno, presidente CNA Costruzioni Piemonte Nord - si trovano ora a fronteggiare una scadenza troppo ravvicinata. La mancanza di chiarezza sulle tempistiche del portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro rischia di compromettere la sostenibilità del settore. L'introduzione improvvisa di nuove normative senza un tempo sufficiente per l'adeguamento, non solo aumenta il rischio di errori, ma mette ulteriormente a rischio la stabilità di un settore già provato”.

Per spiegare le novità CNA Piemonte Nord organizza un incontro formativo per le imprese che si terrà giovedì 3 ottobre alle ore 18.30, nella sede CNA Piemonte Nord a Novara, viale Dante 37, con la possibilità di collegarsi on line. Oltre al presidente CNA Costruzioni Piemonte Nord Filippo Calcagno, al responsabile CNA Costruzioni Piemonte Nord Alberto Ruga e al responsabile nazionale CNA Costruzioni Riccardo Masini, interverranno i responsabili dell’Ispettorato del Lavoro di Novara.Per informazioni e adesioni contattare Alberto Ruga, responsabile CNA Costruzioni Piemonte Nord, tel. 0321 846010; 0322 1984316; email alberto.ruga@cgs-cna.it.