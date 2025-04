Occupazione, Confcommercio: "Segnali incoraggianti"

I dati di febbraio sull’andamento del mercato del lavoro sono un segnale incoraggiante sulla possibilità di un miglioramento delle performance economiche guidate da un recupero dei consumi. Resta incerto il bilanciamento con l’accoppiata sfavorevole di marzo tra crescita dell’inflazione e riduzione della fiducia dei consumatori. Nel complesso, affrontare incertezza e fragilità del quadro interno e internazionale con un elevato numero di occupati è una caratteristica confortante del sistema economico italiano. Così l’Ufficio Studi di Confcommercio in una nota.

Dopo un autunno non particolarmente brillante – continua - l’occupazione è tornata a crescere a ritmi significativi, proseguendo il trend espansivo che, al di là di oscillazioni accidentali, da gennaio 2021 ha portato il numero di persone impiegate nel processo produttivo a crescere di oltre 2,2 milioni. Tra gli elementi più positivi di questo inizio del 2025 vi è la maggior dinamicità della componente femminile che ha visto un aumento del numero di donne occupate (+124mila su dicembre) associato ad una riduzione delle disoccupate (-35mila nello stesso periodo) e delle inattive (-114mila). I dati, seppure incoraggianti, - conclude la nota - non debbono far trascurare il fatto che la partecipazione delle donne italiane al mercato del lavoro (58,2% il tasso di attività) rimane tra le più basse in Europa ed è necessaria un’accelerazione per continuare a ridurre i divari.