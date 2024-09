''Salvare Db Cargo e scongiurare lo smantellamento di Domo II''

Salvare Db Cargo e i suoi posti di lavoro, per evitare lo smantellamento dello scalo di Domo II.

Non è un paradosso ma il campanello d’allarme lanciato dal senatore ossolano Enrico Borghi (Italia Viva) che ha chiesto stamani un tavolo istituzionale in prefettura per scongiurare l’agonia dello scalo dopo che Db Cargo Italia ha annunciato la decisione di chiudere il servizio in atto sulla linea del Sempione per trasferire i suoi trasporti sul Gottardo. Decisione che significa subito il trasferimento altrovce dei 24 dipendenti che operano allo scalo ossolano.