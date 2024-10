Comuniterrae, concluso con successo il "Terre di mezzo tour"

Domenica 29 settembre a Trontano si è concluso il Terre di mezzo tour, la manifestazione organizzata dall’associazione Comuniterrae che gestisce l’Ecomuseo delle Terre di Mezzo, che ha visto anche la collaborazione in alcune tappe con LetterAltura e con il Parco letterario Nino Chiovini.

Dal 25 agosto undici giornate ricche di eventi, racconti e incontri hanno coinvolto numerosi escursionisti interessati ai percorsi, ma anche curiosi di scoprire le storie, piccole e grandi, delle nostre comunità.

Il tour è stata anche l’occasione per presentare le mappe dei sentieri del patrimonio, disegnate ed illustrate da Albano Marcarini, prestigioso collaboratore di Bell’Italia, e realizzate grazie al contributo del Parco Val Grande, che a tutto l’evento ha dedicato grande attenzione.

Una importante notizia è poi giunta durante lo svolgimento: l’associazione regionale che accorpa i maggiori ecomusei del Piemonte ha accolto la domanda di ingresso dell’Ecomuseo delle Terre di Mezzo, importante riconoscimento del lavoro fin qui svolto.

Ringraziando le amministrazioni dei dieci comuni, le associazioni territoriali, tutti coloro che hanno partecipato e tutti quelli che in modi diversi ci hanno aiutato, comunità per comunità, o attraverso donazioni, l’associazione dà appuntamento a tutti all’edizione del prossimo anno e invita a seguirla sui canali social e sul sito, dove nei prossimi giorni sarà pubblicati l’elenco di tutti i sostenitori e i prossimi vicini eventi di ottobre. Per chi avesse acquistato i biglietti della sottoscrizione finalizzata al recupero dei muretti a secco, in allegato l’elenco dei premi e dei numeri vincenti.