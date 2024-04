Al Badulerio un contro con sindaco e Idrablu

Questa sera, giovedì 11 aprile, i residenti del rione Badulerio sono stati invitati per un incontro con il sindaco Lucio Pizzi, insieme all'assessore Franco Falciola, il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale e i vertici di Idrablu. La riunione, fissata per le 18 presso il salone del Circolo, sarà l'occasione per ascoltare le voci della comunità e condividere informazioni sui progetti e gli interventi previsti nel quartiere nelle prossime settimane.